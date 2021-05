"Pred prvo tekmo v sezoni na poletni ligi je bilo prisotnega malo strahu, kako bomo igrali proti Olimpiji, a ko smo 'zborbali' tisto tekmo, nato še pokal, smo se začeli zavedati, da ekipa ima neki potencial. Ponosen sem na fante, na to, kako so v zadnjih letih zrasli," je bil po naslovu državnega prvaka vesel kapetan HDD Sij Acroni Jesenice Andrej Tavželj.

Pet finalnih tekem državnega prvenstva, na odločilni še podaljšek, v 70. minuti pa gol 18-letnega Bineta Mašiča, ki je nasmeh narisal na obraze članov HDD Sij Acroni Jesenice. Kapetan železarjev Andrej Tavželj je še drugič v tej sezoni sredi Tivolija dvignil lovoriko visoko v zrak. Po septembrskem pokalnem naslovu zdaj še pokal za 36. naslov državnih prvakov.

Sprva celo nekaj strahu, nato so videli, da potencial je

"Vesel sem, da so nekateri fantje naredili velik korak naprej. Zanimivo je bilo v zadnjih štirih letih spremljati, kako so najstniki zrasli v perspektivne hokejiste," pravi kapetan Andrej Tavželj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Presegli smo vsa pričakovanja, ki smo jih imeli v tej sezoni. Pred prvo tekmo na poletni ligi je bil prisoten nekakšen strah, kako bomo igrali proti Olimpiji, a ko smo 'zborbali' tisto tekmo, nato še pokal, smo se začeli zavedati, da ekipa ima neki potencial. Takrat se je zgodil preskok predvsem v miselnosti. Sem brez besed, težko je opisati vse, kar se je danes dogajalo. Slab začetek, zelo zbegan, zagotovo smo čutili malo pritiska odločilne tekme, potem pa smo v drugi tretjini, ki je bila naša najboljša v tej seriji, začeli verjeti, da lahko. V podaljšku smo vedeli, da je trenutek na naši strani, ker je težko iti v podaljšek, ko imaš v mislih že zmago. Bine je poskrbel za mojstrovino. Oni so imeli svoje težave, mi na srečo smo izkoristili vse, kar nam je bilo dano. Zdaj pa lahko te kable 'zmotajo', mi pa gremo proslavljat," je bil zadovoljen eden od tistih z največ kilometrine v sicer mladi, manj izkušeni zasedbi trenerja Mitje Šivica.

"Zelo ponosen sem na vso ekipo. Vesel sem, da so nekateri fantje naredili velik korak naprej. Zanimivo je bilo v zadnjih štirih letih spremljati, kako so najstniki zrasli v perspektivne hokejiste," je vidnega napredka ekipe vesel Tavželj.

Prva hobotnica Jesenic Žan Us:

Vesel, da so lahko vrnili navijačem

Še bolj bi bili, če bi vse skupaj lahko potekalo pred očmi navijačev, ne pa pred praznimi tribunami. "Res škoda za navijače, tako zanimivega, razburljivega finala že dolgo ni bilo. Veseli smo, da smo navijačem, ki jim je bilo v tej sezoni težko, dali ta naslov. Zaradi koronskih ukrepov v današnjih časih 'ni prav lepo' videti množice veselih ljudi na ulici. A sezona si zasluži dober konec. Pričakujemo sprejem, že za manjše stvari so nam ga letos pripravili," je pred vrnitvijo na Gorenjsko, kjer jih je med drugim pričakal pirotehnični festival, še dejal prekaljeni branilec.

"Dokler ne bo enotnosti, bo vse skupaj začaran krog"

Ob tem je priznal, da kot dolgoletni član železarjev težko odmisli dogajanje ob ledu na razdeljenih hokejskih Jesenicah: "Biti toliko časa v hokeju in da ne bi razmišljal o tem, je zelo težko. Dokler se na Jesenicah ne bo vse skupaj poenotilo, bo vse skupaj začaran krog."

Trener Jesenic Mitja Šivic po osvojenem naslovu:

"Če si dober človek, se dobre stvari potem zgodijo z namenom"

"Predvsem sem zelo vesel za fante, za jeseniški klub. Vemo, s kakšnimi sredstvi smo delovali skozi sezono oziroma kar dve. Še enkrat se je izkazalo, da če si dober človek, se dobre stvari potem zgodijo z namenom. Ti fantje so predvsem fantastični ljudje, vložili so veliko dela in bili na koncu poplačani. Težko je reči, kaj je danes odločilo. V tem uspehu je zbrano delo vse sezone, pa tudi dni pred začetkom sezone. Če bi bili takrat tam, bi se vam fantje verjetno zasmilili. Trdo delo, odgovornost, predvsem značaj fantov. Iskreno sem zelo vesel zanje. Dokazali smo, da je tudi finale na tej ravni lahko zelo dober, menim, da smo gledali zelo gledljiv hokej z obeh strani. Edina škoda je, da ni bilo gledalcev, saj bi bilo z njimi še veliko bolje," pa je po prvem naslovu slovenskega prvaka v vlogi trenerja razmišljal Šivic.

Žalost in tišina

Olimpija je pred sezono močno okrepila ekipo in si zadala tri cilje: pokalni prvak, prvak Alpske lige in državni prvak. Na koncu je uresničila enega, alpskega, preostali lovoriki so odnesli Jeseničani.

Foto: Morgan Kristan/Sportida Poimensko izrazito kakovostnejša zelena zasedba se je med sezono zdesetkala, ostali so brez branilca Marka Čepona in napadalca Gala Korena, v zadnjih dveh tednih so zaradi poškodb odpadli še pomembna člena napada Anže Ropret in Miha Zajc ter MVP med branilci Miha Logar. Na odločilni tekmi je finski trener Raimo Summanen v prvih dveh tretjinah poskušal z načetim kanadskim napadalcem Marcom-Olivierom Vallerandom v dveh napadih, kar se je najprej obrestovalo, na koncu, ko so moči pojenjale, pa se jim ni izšlo po željah.

"Ne želim govoriti o poškodbah, ne nazadnje gre tudi za osebne stvari. Lahko le rečem, da bo veliko fantov potrebovalo več mesecev za okrevanje. A to ni noben izgovor. Po porazu je bilo v slačilnici izjemno tiho, naša slačilnica je bila zelo žalostna, a fantom sem povedal, da sem ponosen na to, kaj vse so vložili v tekmo," je po grenkem razpletu za Ljubljančane dejal Summanen in čestital nasprotniku.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ni naš trenutek, lahko jim le čestitamo"

"Lahko rečem, da je bil to dober finale. Obe ekipi sta dali vse od sebe, Jesenice so bile na koncu nekoliko boljše. Lahko je biti zmagovalec, precej težje pa poraženec. To je šport. Mi moramo biti ponižni, lahko le čestitamo Jesenicam in jim zaželimo dobro praznovanje. Ne želim več prav veliko govoriti, saj so prisotna čustva in bi lahko izrekel kaj, kar bi jutri obžaloval. Ni naš trenutek, pač pa jeseniški," je še dodal Finec, ki se bo v sredo vrnil v domovino, kjer se bo najprej spočil, konec maja pa ga že čakajo individualni treningi nekaterih domačih hokejistov. Na vprašanje, ali je to slovo od Ljubljane, ni želel odgovoriti, a dajal je vtis, da je slovenska zgodba zanj končana.

Kapetan Olimpije Žiga Pance po porazu:

Imeli več kot dovolj priložnosti

"Začetek je bil super, vse smo imeli pod nadzorom, ustvarili smo si veliko priložnosti, lahko bi povedli tudi za tri zadetke, pa ni šlo v gol. Treba bi bilo biti bolj zbran. Nato smo jim dali preveč prostora, tekma je šla v podaljšek, tam se nam žal ni izšlo. Pred podaljškom smo si rekli, da jim ne smemo pustiti prostora, treba se je boriti, kot smo začeli prvo tretjino, iti nad njih, a preprosto nismo zadeli. Imeli smo več kot dovolj priložnosti vsako tekmo, tudi doma na vseh treh tekmah, ampak na koncu dneva se ni izšlo," je bil razočaran kapetan Olimpije Žiga Pance.

Kapetan Žiga Pance Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od favorita do "underdoga"

Prihodnjo sezono bo s soigralci v zelenem dresu igral v ligi IceHL (nekdanja liga EBEL), kar ga navdaja z zadovoljstvom, a hkrati s previdnostjo, saj se bodo vloge obrnile. Olimpija namreč ne bo več tista s tarčo favorita na hrbtu.

"Vsekakor sem vesel, da gremo stopničko, dve višje, mislim, da je za Olimpijo, Ljubljano in ves slovenski hokej super, da je ena ekipa na višji ravni. Ne bo lahko. Šli bomo od favorita do 'underdoga'. Treba bo vložiti ogromno energije in sploh poleti opraviti dobre priprave za dolgo sezono, za vse te boje proti Dunaju, Salzburgu, Celovcu, za katere vemo, kakšne ekipe so. Že komaj čakam."