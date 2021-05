"Sezone brez končnice res niso najbolj zabavne. To bo treba spremeniti."

"Sezona se je zagotovo končala prehitro, kar zadeva to, je nekaj razočaranja, kar pa zadeva individualne dosežke, mi bo ostala v lepem spominu. Dosegel sem teh tisoč točk, kar se ne zgodi vsak dan. Tega se bom spominjal z užitkom," je na virtualni novinarski konferenci povedal slovenski hokejski as.

V 15 sezonah v najmočnejši hokejski ligi na svetu je odigral 1.129 tekem in na teh dosegel 346 golov in 654 asistenc za skupnih tisoč točk. Z osupljivim mejnikom je sam vendarle poskrbel za nekaj veselja v klubu, katerega član je od leta 2006, sicer pa LA Kings s sezono 2020/21 ne morejo biti zadovoljni.

Naporen ritem, a brez poškodb

Še tretje leto zapored so Kralji ostali brez končnice. "Pravzaprav smo bili v boju za končnico kar nekaj časa, mogoče smo se v veliko luknjo postavili s tekmo v San Joseju, ki je nismo dobili. Takrat smo se postavili v težak položaj, matematično je bilo sicer mogoče še vse, a smo se zavedali, da se bo zelo težko izšlo za končnico," ugotavlja Kopitar, ki je sezono preživel zdrav.

"S poškodbami letos nisem imel večjih težav, bila je bolj kakšna nevšečnost kot poškodba. Tempo je bil naporen, veliko tekem se je odigralo v kratkem času, vesel sem, da se je končalo brez poškodb. To je zagotovo pozitiva," pravi. Zdaj ga čaka nekaj zasluženega počitka, poskušal bo nadomestiti nekaj zamujenega časa z družino, nato se bo osredotočil proti naslednji sezoni.

Letos je dosegel jubilejno tisočo točko v ligi NHL. Foto: Guliverimage

Kako naprej?

Že naslednji teden ga čakajo tradicionalni posezonski sestanki, na katerih "se bo vse skupaj analiziralo, začeli se bodo pogovori, kako naprej, naredili bodo načrt, kako se bodo stvari odvijale v prihodnje". Kaj pričakuje od teh sestankov? "Zdaj je težko kaj napovedati, imamo nekaj zamisli, kaj je bilo dobro in kaj ne, ob koncu pa se bom srečal s športnim direktorjem in več bo jasno o tem, kako naprej."

"Dejstvo je, da se je treba okrepiti. Letos se je nekajkrat pokazalo, da nismo dovolj kakovostna ekipa, to kakovost je treba pridobiti, nisem pa jaz pravi naslov za vprašanje, kako. Ali bodo koga pripeljali ali bodo gradili na mladih igralcih? Je pa treba narediti načrt, da bo ta zgodba začela dobivati pomen, ostati brez končnice vsako sezono res ni najbolj zabavno, to bo treba spremeniti.

Mislim, da je pred nami poletje, v katerem bomo imeli kar precej možnosti, kar zadeva tako imenovani salary cap. Precej igralcev se nam sprosti, zato bo to poletje pomembno. Upam, da se bomo okrepili toliko, da se bo kakovost dvignila in bomo naskakovali končnico, s tem pa tudi poskušali osvojiti še en Stanleyjev pokal," razmišlja tudi v tej sezoni najboljši strelec LA Kings.

Kemija in spoštovanje

Letos je na 56 tekmah dosegel 50 točk za 13 golov in 37 podaj. S tem je bil Kopitar 25. na lestvici najboljših strelcev lige. V 15 letih v ligi NHL se je spremenilo veliko, pravi. "Liga se je spremenila, način hokeja se je spremenil, a s tem je treba živeti, se prilagoditi na nove razmere." Od ekipe, ki je v letih 2012 in 2014 osvojila dva Stanleyjeva pokala, je v klubu ostala le še peščica igralcev, a prišli so mladi, s katerimi je prav tako vzpostavil dobro kemijo.

Prav kemija v ekipi je najbolj pomembna, poudarja kalifornijski Gorenjec, priznava tudi, da med novimi člani ekipe čuti spoštovanje. "Zagotovo je nekaj strahospoštovanja mladih, morda na trenutke celo preveč, ker jih je strah, a imamo kar nekaj mladih, ki se bodo razvili v dobre igralce. Ampak to le govoriti je premalo, treba je doseči kakšen rezultat. Vseeno pa upam, da bomo v klubu dovolj potrpežljivi, da se bodo tudi igralci razvili in bomo spisali še eno lepo poglavje v klubski zgodovini."

Ob dosežku so mu LA Kings pripravili ganljivo slovesnost v Staples Centru. Foto: Guliverimage

Čustveno ob jubileju

Po osvojeni tisoči točki so mu v Staples Centru pripravili manjšo slovesnost. Poteza kluba mu je segla do srca, priznava. "Bilo je super. Kingi so super izpeljali, še posebej, ker so vključili mojo družino. Zagotovo mi bo ostalo v lepem spominu. Bilo je zelo lepo. Soigralci, ki so mi zelo pri srcu, so bili tam, dobil sem pozlačeno palico, menda dobim še plaketo, oboje bo lep spominek in bo našlo posebno mesto v moji zbirki."

Sam je jubilej na ledu sprva doživljal manj čustveno, dolgo se je pripravljalo in naposled mu je uspelo s podajo za zadnji gol na tekmi z Arizona Coyotes 5. maja. "Tisti trenutek, ko je šel pak, ki sem ga pribojeval v buliju, v gol, je bil poseben," se spominja naš as, a čustva so privrela na dan nekaj trenutkov pozneje: "Srce mi je stopilo, ko so bili vsi soigralci veseli. Sam sem bil seveda presrečen, ampak zares me je zadelo, ko sem zadrsal proti klopi in videl to veselje soigralcev in prejemal čestitke z vseh strani."

Favoriti za Stanleyjev pokal?

Konec sezone se bo tako odvil brez Kraljev in Kopitarja, pa tudi dobre predstave o favoritih za naslov prvaka nima, pravi, saj so v tej sezoni zaradi protikoronskih ukrepov moštva igrala zgolj s tekmeci v svojih divizijah. "Vsaka ekipa, ki pride v končnico, je sposobna iti do konca. Kar nekaj ekip je, ki so zelo kakovostne, bo pa vsaki težko osvojiti pokal," se je najprej spretno izognil konkretnejšim napovedim, a nato vseeno navedel dva kluba: "Ravno zato, ker smo igrali samo znotraj divizije, je težko kaj reči. Obe ekipi z zahoda, Kolorado ali Las Vegas, bosta po mojem mnenju visoko, a vtis je lahko tak zaradi tega, ker smo igrali samo z njima."

Reprezentanca?

Po posezonskih obveznostih v klubu se bo vrnil v Slovenijo, kjer bo poleti s Tomažem Razingarjem na Bledu vodil že tradicionalni hokejski kamp, avgusta pa bi se lahko pridružil še očetu Matjažu, selektorju članske slovenske reprezentance, med risi, ki so bodo poskušali na turnirju na Norveškem priigrati olimpijsko vozovnico za Peking 2022. Toda … "To je še daleč. Zdaj moram opraviti vse to v klubu, če bo možnost, bom igral, ampak bomo videli. Vse ob svojem času. Zdaj pa naprej ti sestanki, počitek, nato priprave na novo sezono, šele potem pride avgust."

