Imenitna imena, s katerimi se "družijo le redki". Tudi Anže Kopitar.

Slovenski hokejist Anže Kopitar se je ob zmagi Los Angeles Kings nad Arizona Coyotes v zadnji minuti tekme včlanil v klub tisoč točk, v katerem je zgolj 91 hokejistov. Kot prvi je magično mejo leta 1960 dosegel legendarni Gordie Howe. Preverili smo, kdo je do tisočice prišel najhitreje. Med prvo deseterico je kar dvakrat The Great One Wayne Gretzky, edini človek, ki je presegel dva tisoč točk in se približal.

Wayne Gretzky I. - 424

Kanadski hokejski virtuoz Wayne Gretzky je za svojih prvih tisoč točk v ligi NHL potreboval zgolj 424 obračunov rednega dela sezone. Mejnik je dosegel 19. decembra leta 1984 kot član Edmonton Oilers, in sicer ob zmagi nad Los Angeles Kings. Tisočo točko je, podobno kot Kopitar, vknjižil z asistenco. Ob visoki zmagi je nato dodal še pet točk (dva gola, tri asistence). Vse točke je dosegel kot član Edmontona.

Wayne Gretzky II. - 433

Wayne Gretzky je edini hokejist v zgodovini, ki je dosegel več kot dva tisoč točk v ligi NHL. Za prvih tisoč je potreboval 424 tekem, za drugih pa 433. Ob koncu kariere je zbral 2.857 točk. Foto: Guliverimage

Štirikratni prvak lige NHL Gretzky je edini hokejist, ki je v NHL presegel mejo dva tisoč točk. In to konkretno. Kariero je končal z neverjetnimi 2.857 točkami (894 golov, 1.963 asistenc) na 1.487 tekmah. Za drugo tisočico je Kanadčan potreboval le nekaj več srečanj kot za prvo. Drugih tisoč je vknjižil v 433 obračunih, mejo je prebil v dresu Los Angeles Kings.

Mario Lemieux - 513

Legendarni napadalec Pittsburgh Penguins Mario Lemieux je bil pri lovljenju tisoč točk drugi najhitrejši v zgodovini. Uspelo mu je na 513. tekmi najmočnejšega hokejskega tekmovanja na svetu. "The Magnificent One" je bil vso kariero član Pittsburgha, ki ga je leta 1984 na naboru izbral kot prvi in katerega lastnik je danes. Tisočico je dosegel pri 26. letih, ustavil pa se je pri 1.723 NHL-točkah, le šesterica jih je dosegla več.

Pokojni Gordie Howe − človek, ki je prvi dosegel tisoč točk. Foto: Guliverimage/Getty Images

Mike Bossy - 656

Vseh deset sezon NHL-kariere je Mike Bossy vztrajal v dresu New York Islanders, katerih član je bil v zlatem obdobju (pozna 70., začetek 80.), ko so štirikrat zapored osvojili Stanleyjev pokal. Kanadčan je tisočico odkljukal januarja 1981 za asistenco ob zmagi nad Washingtonom. Ob koncu kariere, upokojil se je že pri 30., je zbral 1.126 točk.

Peter Stastny - 682

Člana kluba tisoč − Mike Bossy in Peter Stastny. Slednji je leta 1989 postal prvi Evropejec, ki je dosegel okrogli mejnik. Foto: Guliverimage

Slovaški hokejski mojster Peter Stastny je oktobra leta 1989 postal prvi v Evropi vzgojeni hokejist, ki se je podpisal pod tisoč točk. Prav vseh tisoč je dosegel kot član Québec Nordiques, ki jim je več let poveljeval tudi kot kapetan.

Jari Kurri - 716

Le nekaj mesecev za Stastnyjem je tisočico kot drugi Evropejec vknjižil Jari Kurri, prav vse kot član Edmonton Oilers, s katerim je osvojil pet naslovov prvaka lige NHL.

Guy Lafleur - 720

Guy Lafleur je bil 15. hokejist s tisoč točkami. Foto: Guliverimage

Dolga leta je bil rekord v najmanjšem številu tekem, v katerih je prišel do številke tisoč, v lasti Guyja Lafleurja. Dolgoletni član Montreal Canadiens je do tisočice v dresu tega kanadskega moštva prišel na 720. tekmi NHL-kariere, marca 1981. Pred njim je tisoč točk doseglo zgolj 14 igralcev.

Bryan Trottier - 726

Legenda New York Islanders Bryan Trottier je konec januarja 1985 postal 19. hokejist v zgodovini, ki je v statistiko vpisal tisoč NHL- točk. Za to je potreboval 726 tekem.

Denis Savard - 727

Kanadski centralni napadalec Denis Savard je prvih deset let NHL-kariere preživel v dresu Chicago Blackhawks in se tik pred slovesom od kluba pridružil klubu tisoč. To mu je uspelo na 727. tekmi.

Steve Yzerman - 737

Steve Yzerman je vso kariero navduševal v dresu Detroita. Foto: Guliverimage

Steve Yzerman, sedmi hokejist z največ točkami v zgodovini lige NHL (1.755), je vso kariero navduševal v opravi Detroit Red Wings. Do tisočice je prišel februarja leta 1993, zanjo je potreboval 737 tekem.