5.325 NHL dni za mejnik, ki se ga bo v popolnosti zavedal šele čez leta

Pisal se je 30. julij leta 2005, ko so na naboru lige NHL ime takrat 17-letnega mladeniča poklicali kot 11. po vrsti. Anžeta Kopitarja je kot najvišje izbranega Evropejca tistega nabora izbralo moštvo Los Angeles Kings.

"Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na draft, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da je bilo vse skupaj z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Je bil kar lep dan. Petnajst let je že. Hitro gre," se je dneva, ko so se mu odprla ameriška vrata, lansko poletje spomnil danes 33-letni hokejski zvezdnik.

V ligi NHL je debitiral šestega oktobra 2006 z dvema zadetkoma proti Anaheim Ducks. Foto: Guliverimage

Šesti oktober 2006

Po naboru se je za eno leto vrnil k Södertälju, nato pa stopil na največjo hokejsko sceno. Debi v ligi NHL je dočakal šestega oktobra 2006 na gostovanju pri kalifornijskih tekmecih iz Anaheima in ga opravil v velikem slogu, ki je napovedal, da bo na fanta v prihodnosti treba resno računati. Račkom je zabil dva zadetka, ki na koncu sicer nista bila dovolj za zmago Kraljev (izgubili so s 3:4), je pa z njima dal kar nekaj dela sedmi sili, ki se je vrgla v iskanje informacij o novincu iz Slovenije.

Prva Kopitarjeva točka v NHL - zadetek proti Anaheimu:

On October 6, 2006, Anze Kopitar became the first Slovenian in NHL history when he made his @LAKings debut against the Anaheim Ducks. With two goals on opening night, @AnzeKopitar became the third rookie in #LAKings history to record a multigoal game in his NHL debut.#GoKingsGo pic.twitter.com/XNsoISHIiP — The Kingstorian (@Kingstorian) October 6, 2020

Tisoča točka v NHL. Foto: Guliverimage

Peti maj 2021

Debelo desetletje in pol pozneje se je eden najboljših centralnih napadalcev najmočnejšega tekmovanja na svetu pridružil elitnemu klubu, v katerega se je pred njim uspelo včlaniti zgolj 90 igralcem NHL. V dvorani Gila River Arena v Phoenixu je s svojo 654. podajo za zmago s končnih 4:2 nad Arizona Coyotes vknjižil tisočo NHL točko (rednega dela). Do nje je prišel na 1.124. NHL obračunu.

91. igralec NHL, četrti Kralj

Največ točk v zgodovini je dosegel Wayne Gretzky, ki je kariero končal z neverjetnimi 2.857 točkami, del kariere je preživel tudi pri LA Kings. Je pa Kopitar postal šele četrti hokejist, ki mu je tisoč točk uspelo zbrati v dresu Kraljev. Do zdaj je to uspelo le Marcelu Dionnu (1.307), Lucu Robitaillu (1.154) in Daveu Taylorju (1.069).

Po koncu kariere se bo bolje zavedal

"Vznemirljivo, srce mi še vedno razbija. Težko je ubesediti ta trenutek. Trenutno sem brez besed. Seveda zadovoljen, zelo vesel, navdušen, počaščen. Poskušal sem priti do te točke bolj zgodaj v tekmi, a se je izšlo, kot se je," je po okroglem jubileju povedal Kopitar.

Že pred časom je dejal, da se bo dosežka v popolnosti zavedal šele čez leta: "Zagotovo je lepo, ko prideš do teh številk, a večkrat sem že povedal, da se bom vrednosti teh številk, mejnikov, verjetno bolj zavedal, ko bom končal igranje hokeja, ko bom prestar zanj in se bom ozrl nazaj, pogledal številke, statistike … Menim, da me bo takrat bolj 'zadelo' kot v tem trenutku."

Kopitar, ki končuje 15. sezono v dresu Kraljev, ima s kalifornijskim moštvom pogodbo do konca sezone 2023/24, če bo telo dalo, bo igral še kar nekaj let.

Od leta 2016 je kapetan Kraljev. Foto: Guliverimage

Ekipa pred posameznikom

Kopitar sicer vselej poudarja pomembnost doprinosa celotne ekipe in svojih dosežkov ne postavlja v prvi plan. A prav veliko zadovoljstva v tej sezoni za Kralje znova ni, pet tekem pred koncem rednega dela za končnico zaostajajo osem točk in bodo, kot kaže, še tretjo sezono zapored ostali brez izločilnih bojev.