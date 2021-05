Nov izjemen večer novinca v NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Houser je bil znova zvezda večera zmage Buffalo Sabres. Ob drugi tekmi v NHL se je znova izkazal in zadnjemu Buffalu pomagal do druge zmage v enem dnevu nad četrtimi Otočani.

Michael Houser je bil znova zvezda večera zmage Buffalo Sabres. Ob drugi tekmi v NHL se je znova izkazal in zadnjemu Buffalu pomagal do druge zmage v enem dnevu nad četrtimi Otočani.

Hokejisti Buffalo Sabres so se še drugič v dobrem dnevu udarili z NY Islanders in jih še drugič premagali, tokrat po kazenskih strelih (4:3). Znova je v vratih blestel vratar Michael Houser, ki je v ponedeljek pri 28. letih debitiral v ligi NHL. Tokrat je zaustavil kar 45 strelov četrtega moštva vzhodne divizije. Tri zadetke, tudi zmagovitega, je vknjižil Anders Bjork. Kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid je že pri 93 točkah.

Pri zadnjem moštvu vzhodne skupine Buffalo Sabres so v začetku tedna v golu aktivirali 28-letnega Michaela Houserja, ki se je ob debiju v najmočnejšem tekmovanju izkazal. Potem ko je v ponedeljek s 34 obrambami pomagal premagati četrti New York Islanders, je v torek znova blestel proti Otočanom. Buffalo jih je strl še drugič zapored, tokrat po kazenskih strelih.

Anders Bjork je k zmagi prispeval tri gole, tudi zmagovitega. Houser, ki je pred ponedeljkom zadnjič branil pred več kot letom dni in to v ligi ECHL za Cincinnati je na koncu zaustavil kar 45 strelov nasprotnika. "Po navadi na tekmah, ki si sledijo dva dneva zapored, bolje branim na drugi, saj nekako lovim občutke na prvi in nato gradim na drugi. Tokrat sem se že na prvi zelo dobro počutil, bil hiter in dobro pripravljen," je po novi zmagi dejal Američan.

Pomembno vlogo pri uspehu je imel njegov rojak v napadu Anders Bjork, ki je v rednem delu dvakrat zadel, nato pa bil še mož odločitve pri kazenskih strelih. Islanders so zadnja ekipa vzhoda, ki si je zagotovila napredovanje v končnico.

Tesno je bilo tudi na tekmi med New Jersey Devils in Boston Bruins, po podaljšku so slavili prvi, zmagovalca je z drugim golom na tekmi odločil Čeh Pavel Zacha.

V goleadi v Philadelphii je slavil Pittsburgh Penguins s 7:3, Sidney Crosby je ekipi do zmage pomagal z dvema goloma in asistenco.

Le še štiri vstopnice za končnico



Neznank, kdo bo po 56 tekmah rednega dela igral v končnico, je vse manj. Na voljo so le še štiri vstopnice. V vzhodni diviziji so znani vsi štirje klubi, ki bodo igrali v izločilnih bojih. V centralni je prostor le še za eno ekipo (Nashville ali Dallas), prav tako v zahodni, v kater igra LA Kings. Tam gre kot zadnjega v končnici pričakovati St. Louis Blues. V severni diviziji sta še dve prosti mesti, najverjetneje ju bosta zasedla Winnipeg in Montreal.

Vodilni z novo zmago

Vodilni klub lige Carolina Hurricanes nadaljuje zbiranje zmag, do pete zaporedne so prišli proti Chicago Blackhawks, ruski napadalec Andrei Svechnikov je ob zmagi s 6:3 dvakrat zadel in enkrat podal.

Connor McDavid je že pri 93 točkah. Foto: Getty Images

McDavid na lovu za stotico

Edmonton Oilers so ponoči s 4:1 premagali Vancouver Canucks, kapetan Connor McDavid je izjemno osebno statistiko okrepil z dvema asistencama. 24-letni kanadski ostrostrelec je zdaj pri 93 točkah, na 51 tekmah je zbral za 31 golov in 62 asistenc. Do konca rednega dela bo Edmonton odigral še pet tekem, zaradi koronakrize je vodstvo lige NHL namreč skrajšalo ta del tekmovanja na 56 tekem.

Liga NHL, 4. maj: Buffalo Sabres : New York Islanders 4:3** (kazenski streli)

Carolina Hurricanes : Chicago Blackhawks 6:3

New Jersey Devils : Boston Bruins 4:3* (podaljšek)

Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins 3:7

Vancouver Canucks : Edmonton Oilers 1:4

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) - skupina Honda West:

1. Vegas* 36 13 2 173:116 74

2. Colorado* 34 12 4 176:124 72

3. Minnesota* 33 14 4 168:140 70

4. St Louis 24 19 7 150:155 55

..................................................................

5. Arizona 22 25 6 141:166 50

6. Los Angeles 20 24 6 133:149 46

7. San Jose 20 26 6 142:181 46

8. Anaheim 16 30 7 117:169 39 - skupina MassMutual East

1. Pittsburgh* 35 16 3 187:152 73

2. Washington* 33 14 5 181:155 71

3. Boston* 31 14 7 156:127 69

4. NY Islanders* 31 16 6 148:122 68

................................................................

5. NY Rangers 26 21 6 170:145 58

6. Philadelphia 23 23 7 154:195 53

7. New Jersey 18 28 7 140:184 43

8. Buffalo 15 32 7 134:190 37 - skupina Scotia North

1. Toronto* 33 13 6 174:136 72

2. Edmonton* 32 17 2 167:135 66

3. Winnipeg 27 21 3 154:145 57

4. Montreal 24 18 9 148:147 57

..................................................................

5. Calgary 22 25 3 132:144 47

6. Ottawa 20 27 5 143:178 45

7. Vancouver 19 25 3 123:156 41 - skupina Discover Central

1. Carolina* 36 10 7 177:126 79

2. Florida * 35 14 5 180:152 75

3. Tampa Bay* 35 14 3 172:131 73

4. Nashville 29 22 2 146:149 60

..................................................................

5. Dallas 21 17 14 144:138 56

6. Chicago 22 25 6 151:178 50

7. Detroit 18 27 9 118:164 45

8. Columbus 16 25 12 126:176 44



*v končnici

Preberite še: