Kopitar z golom in podajo že do 999. točke v NHL! #video

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je ponoči moštvo Los Angeles Kings popeljal do zmage s 3:2 v gosteh pri Arizona Coyotes. Kopitar je dosegel gol za izenačenje na 2:2, nato pa je bil še podajalec pri zmagovitem zadetku za končnih 3:2. S tem je slovenski hokejist prišel že do 999. točke v ligi NHL in mu le točka manjka do jubileja.