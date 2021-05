Ponosen, da mu je uspelo s Kralji, in vesel, da lahko uspeh deli s soigralci

Prav v zadnji minuti tekme v Arizoni je 33-letni Hrušičan prišel do svoje prve točke na tekmi in jubilejne tisoče v karieri. "Mogoče je trajalo malo dlje, kot sem pričakoval, ampak konec koncev sem le dočakal to tisočo točko. Ta naš zadnji zadetek je bil res v prazen gol, ampak je bilo malce težje, ker sem res moral dobiti ta buli v naši tretjini. Dobro se je odvilo," je odlični slovenski hokejist sporočil iz ZDA.

Nabrala se je kopica lepih spominov

Tisočo točko je dosegel na svoji 1.124. tekmi v ligi NHL. V tej igra že v svoji 15. sezoni, dvakrat je osvojil tudi Stanleyjev pokal (v letih 2012 in 2014). Najbrž se je nabralo ogromno spominov. Mu je kateri posebej pri srcu? "Prvi gol ti zagotovo ostane v spominu, to je dejstvo," pravi slovenski as, svoj jubilejni gol v najmočnejši ligi na svetu je dosegel 6. oktobra leta 2006 na tekmi z Anaheim Ducks.

"Sicer pa se iz kariere rad spomnim kakšnih smešnih dogodkov ali lepih trenutkov, pa drugih mejnikov, ki so jih dosegli soigralci. Vsi so približno v istem košu, se jih je pa v teh 15 letih nabralo kar nekaj, tako da sem res vesel. Za tega svojega se v resnici trenutno še ne zavedam dobro, kaj natanko pomeni. Bo trajalo še kakšen teden, mesec, morda leto, da se vsega skupaj dobro zavem," pravi.

Zdaj se je pridružil elitni skupini hokejistov, ki jim je v ligi NHL uspelo preseči mejo tisoč točk, teh je zdaj 91, Kopirat je četrti Kralj. "Najbolj mi je všeč to, da mi je uspelo mejnik doseči pri eni franšizi, vse pri LA Kings," je ponosen Slovenec, vesel, da svoj uspeh lahko deli s soigralci in dobrimi prijatelji: "Posebno je tudi to, da je bil Dustin Brown navzoč vsaj pri polovici teh mojih točk, pa Drew Doughty je to nekako dočakal z menoj. Deliti s soigralci, ki smo skupaj osvojili Stanleyjev pokal in skupaj igramo že dobrih deset let, je nekaj posebnega."

"Pred nami je kar zanimivo poletje"

Kopitar je v ligi NHL doslej dosegel 346 golov in 654 asistenc, v tej sezoni 13 golov in 37 asistenc, z LA Kings pa bo najverjetneje tudi letos ostal brez končnice. "Sezona se za nas res ni odvila tako, kot smo si želeli. Matematično sicer še obstaja možnost za uvrstitev v končnico, a je zelo slaba. Teh preostalih pet tekem sezone moramo odigrati profesionalno, potem pa bo pred nami kar zanimivo poletje, kar zadeva ekipo. Imeli bomo kar nekaj prostora, kar zadeva tako imenovani 'salary cap'. In upam ter nekako kar pričakujem, da se bo ekipa izboljšala, da bomo prihodnje leto naredili korak naprej in bomo bolj v boju za končnico, kot smo bili letos," se proti sezoni 2021/22 že ozira kapetan Kraljev.

Preberite še: