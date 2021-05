Slovenci po hudem boju do prigarane zmage nad Poljsko

Slovenci so tesno, z 2:1 premagali Poljsko in si zagotovili prvo mesto na domačem turnirju.

Slovenci so tesno, z 2:1 premagali Poljsko in si zagotovili prvo mesto na domačem turnirju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca je na domačem pripravljalnem turnirju po izenačenem boju ugnala še Poljsko (2:1) in si s četrto zmago zagotovila prvo mesto. Slovenci bodo zadnjo tekmo odigrali v petek proti Ukrajini, ki je tokrat z 2:4 izgubila s Francijo. Avstrijci so 5:0 odpravili Romunijo.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki v Tivoliju nastopa pomlajena, je zmagam nad Avstrijo, Francijo in Romunijo dodala še zmago nad Poljsko in si s tem zagotovila prvo mesto na turnirju. Rezultat na tem sicer ni najpomembnejši za selektorja Matjaža Kopitarja, ta je v pripravah na pomembnejšo avgustovsko akcijo – olimpijske kvalifikacije – želel predvsem preveriti, kako se nekateri znajdejo kot nosilci igre in kaj lahko v prihodnosti pričakuje od mlajših, reprezentančno manj izkušenih igralcev.

Priložnost v slovenskih vratih je proti Poljakom pripadla še četrtemu različnemu vratarju Žanu Usu, ki je dobro opravil svoje delo. Njegova menjava je bil Luka Gračnar, med gledalci so bili vratar Matija Pintarič, branilca Matic Podlipnik in Bine Mašič ter napadalec Aljaž Predan.

Slovenci so v peti minuti prvič zaigrali z igralcem več, a po napaki izgubili plošček na modri črti, Grzegorz Pasiut je sam pridrsal pred Usa in zadel za vodstvo z 1:0. Rezultat ni vztrajal prav dolgo. Po kombiniranju na novo sestavljenega napada Gregor Koblar, Luka Kalan, Blaž Tomaževič – Kopitar je premešal nekatere napade in branilske pare – je v 8. minuti izenačil Koblar. Izid je v 22. minuti ob igralcu več spremenil igralec srečanja Nik Simšič in s tem postavil tudi končni rezultat. Poljaki so se izkazali za trdoživega tekmeca, ki se ni predajal vse do konca, v zadnjih minutah so izenačenje lovili tudi brez vratarja, a se jim načrt ni izšel.

Turnir se bo končal v petek, Slovenci bodo takrat igrali z Ukrajino, ki še edina ne pozna zmage.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) 4. krog Četrtek, 20. maj

Slovenija : Poljska 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Koblar 8. (Tomaževič, Kalan), Simšič 22. (Kuralt, Pretnar, PP1); Pasiut 6. (Pas, SH1)

Poročilo s tekme



Postava Slovenije: Us, Gračnar; Kuralt, Simšič, Ograjenšek, Pretnar, Crnovič; Čimžar, Maver, Jezovšek, Magovac, Repe; Kalan, Koblar, Tomaževič, Stojan, Pavlin; Pešut, Sodja, Šturm, Štebih, Čepon; Kapel. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Poljske: Murray, Raszka; Bryk, Chmielewski, Ciura, Gorny, Horzelski, Jarosz, Jeziorski, Kamienieu, Kostek, Krežolek, Michalowski, Mroczkowski, Nalewajka, Pas, Pasiut, Przygodzki, Sawiski, Urbanowicz, Wanacki, Walega.



SH1-zadetek z igralcem manj

PP1-zadetek z igralcem več



Ukrajina : Francija 2:4 (0:1,1:0,1:3)

Avstrija : Romunija 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Lestvica:

1. Slovenija 4 tekme – 12 točk (razlika v golih 13:4)

2. Avstrija 4 – 9 (18:8)

3. Francija 4 – 9 (10:7)

4. Romunija 4 – 3 (5:15)

5. Poljska 4 – 2 (7:9)

6. Ukrajina 4 – 1 (10:20) 3. krog Torek, 18. maj

Romunija : Slovenija 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Ograjenšek 14. (Mašič, Magovac), Jezovšek 31. (Tomaževič, Crnovič), 52. (Magovac), Kuralt 32. (Repe), Simšič 58. (Ograjenšek, Pretnar)

Poročilo s tekme Avstrija : Ukrajina 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)



Francija : Poljska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

2. krog Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar; PP1), 28. (Kuralt, Pretnar), Ograjenšek 38. (Repe, Kuralt; PP1)

Poročilo s tekme



Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0) 1. krog Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) – podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) 5. krog Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.–21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice)

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija)

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice)

Selektor: Matjaž Kopitar



() – V oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni.

Preberite še: