Slovenci s petardo odpravili Romune

Slovenski hokejisti so vknjižili še tretjo zmago prvenstva. Romunijo so odpravili s 5:0. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi domačega turnirja vknjižila še tretjo zmago, Romunijo je odpravila s 5:0. Na uvodnem obračunu kroga so Avstrijci z 9:3 premagali Ukrajince. Lukas Haudum in Lucas Thaler sta k visoki zmagi prispevala hat-trick. Na popoldanski tekmi so Francozi z golom Tima Bozona strli Poljake. Prav zadnji bodo v četrtek naslednji tekmeci Slovencev.

Slovenska hokejska reprezentanca je domači turnir odprla s sobotno zmago nad Avstrijo (3:1), v ponedeljek na kolena spravila še Francijo, ta v Ljubljani na papirju velja za najmočnejšo zasedbo (3:2), danes pa vlogo favorita upravičili proti Romuniji, ki proti varovancem Matjaža Kopitarja ni imela pravih možnosti.

Slovenski selektor je tokrat med vratnici postavil Matijo Pintariča, ki je zaustavil vseh 16 poskusov tekmecev, na drugi strani se je najboljši posameznik Romunov Ors Adorjan spopadel z 52 streli risov in moral petkrat po plošček v svoj gol. Kot prvi ga je ugnal član znova razpoloženega prvega napada Ken Ograjenšek, v drugi tretjini sta v razmiku minute zadela Žan Jezovšek in igralec srečanja na slovenski strani Anže Kuralt, v zadnji je najprej še enkrat udaril Jezovšek, končnih 5:0 pa je postavil Nik Simšič in poskrbel, da se je ves prvi napad vpisal med strelce.

Med gledalci so bili tokrat vratar Luka Gračnar, napadalec Žiga Pešut ter branilca Miha Štebih in Matic Podlipnik. Zadnji je obnovil poškodbo rame in najverjetneje že končal turnir.

Slovenci ostajajo edina neporažena reprezentanca na turnirju. V sredo sledi tekem prost dan, v četrtek pa bodo Kopitarjevim nasproti stali Poljaki.

Fotogalerija s tekme (foto: Morgan Kristan/Sportida):

Na zadnjem SP zadrsali v drugi razred

Romuni so se na zadnjem svetovnem prvenstvu iz tretjega razreda prebili v drugi razred, v katerem so tudi Slovenci, Avstrijci in Francozi, tako da se bodo reprezentance med seboj udarile tudi na prihodnjem svetovnem prvenstvu divizije I. To bi moralo biti maja v Ljubljani, a ga je Mednarodna hokejska zveza zaradi epidemije bolezni covid-19 še drugič odpovedala.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) 3. krog Torek, 18. maj

Romunija : Slovenija 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Ograjenšek 14. (Mašič, Magovac), Jezovšek 31. (Tomaževič, Crnovič), 52. (Magovac), Kuralt 32. (Repe), Simšič 58. (Ograjenšek, Pretnar) Postava Romunije: Adorjan, Toke; Antal, Berdila, Bors, Casaneanu, Constantin, Ferencz, Fodor, B. Gajdo, T. Gajdo, Limansky, B. Peter, Z. Peter, Rasulov, Rokaly, Valchar, Vasile, Yemelianenko, Zagidullin. Selektor: Julius Penzes.

Postava Slovenija: Pintarič, Us; Kuralt, Simšič, Ograjenšek, Pretnar, Repe; Šturm, Jezovšek, Tomaževič, Mašič, Magovac; Koblar, Maver, Kalan, Pavlin, K. Čepon; Sodja, Predan, Kapel, Crnovič, Stojan; Čimžar. Selektor: Matjaž Kopitar. Avstrija : Ukrajina 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)



Francija : Poljska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Lestvica:

1. Slovenija 3 tekme – 9 točk (razlika v golih 11:3)

2. Avstrija 3 – 6 (13:8)

3. Francija 3 – 6 (6:5)

4. Romunija 3 – 3 (5:10)

5. Poljska 3 – 2 (6:7)

6. Ukrajina 3 – 1 (8:16) 2. krog Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar; PP1), 28. (Kuralt, Pretnar), Ograjenšek 38. (Repe, Kuralt; PP1)

Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0) 1. krog Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) – podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) 4. krog Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska 5. krog Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.–21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice)

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija)

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice)

Selektor: Matjaž Kopitar



() – v oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni

