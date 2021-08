Na seznamu za olimpijske kvalifikacije tudi Anže Kopitar

Slovenska moška hokejska reprezentanca si bo med 26. in 29. avgustom v Oslu poskušala zagotoviti tretji zaporedni olimpijski nastop. Za eno vstopnico se bo borila z Norveško, Dansko in Južno Korejo. Na seznamu igralcev selektorja Matjaža Kopitarja je tudi NHL-ovec Anže Kopitar.

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica Kitajska imajo hokejsko vozovnico za olimpijski Peking že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vstopnice za nastop na moškem olimpijskem turnirju v Pekingu.

Za eno od teh se bodo avgusta v Oslu v družbi gostiteljev, Dancev in Južnih Korejcev borili tudi Slovenci. Četa Matjaža Kopitarja bo olimpijske kvalifikacije začela v četrtek, 26. avgusta, proti Dancem, ki jih je premagala na obeh zadnjih olimpijskih kvalifikacijah (februarja 2013 v Vojensu, ko se je uvrstila v Soči, in septembra 2016 v Minsku, ko se je uvrstila na OI v Pjongčangu), takoj naslednji dan se bodo v dvorani Jordal Amfi v Oslu udarili z gostitelji Norvežani. Sledil bo dan premora, nato pa v nedeljo, 29. avgusta, še obračun z Južno Korejo. Napredoval bo le zmagovalec.

Nekateri na Bledu, drugi se pridružijo kasneje

Nekaj varovancev Matjaža Kopitarja bo do zbora (22. avgust) oziroma odhoda v klub treniralo na Bledu. Foto: Grega Valančič/Sportida "Kar zadeva Anžeta, je zagotovo težava priti iz ZDA. Letos poleti nima načrtovane vrnitve vse družine v Slovenijo, tako da bomo videli," po koncu uspešnega majskega turnirja v Tivoliju selektor še ni imel uradnega odgovora o tem, ali bo Anže Kopitar sodeloval na avgustovskih kvalifikacijah.

Zdaj pa so iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) sporočili, da je na širšem seznamu igralcev tudi edini slovenski NHL-ovec, ki se je pred dnevi kljub prvotno drugačnim načrtom z družino vrnil v Slovenijo.

Večina slovenskih hokejistov se na novo sezono že pripravlja v svojih klubih. Prosti igralci in igralci, ki še ne trenirajo s svojimi klubi, se bodo od ponedeljka do reprezentančnega zbora pripravljali na Bledu. Med temi so Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Klemen Pretnar in Žiga Pavlin ter do odhoda v svoja kluba tudi Matic Podlipnik in Luka Gračnar.

"Večina igralcev se trenutno že pripravlja na novo sezono v svojih klubih. Tistim, ki (še) ne igrajo v svojih klubih, smo ponudili možnost priprav na Bledu in do reprezentančnega zbora 22. avgusta bo tako z nami treniralo nekaj fantov. Čas kvalifikacij je sicer malce neugoden, a tak je za vse reprezentance in to moramo sprejeti. Upam, da vsi naši reprezentanti ostanejo zdravi in da ne bo težav s klubi, saj vemo, da vsi trenerji radi pripravijo svoj program priprav na sezono," je ob tem dejal Kopitar.

Slovenci bodo prvo tekmo olimpijskih kvalifikacij odigrali proti Dancem. Foto: Vid Ponikvar

Končni seznam tik pred odhodom

Za vse igralce, ki bodo sestavljali slovensko reprezentanco na turnirju, bo zbor 22. avgusta, končen seznam pa bo znan pred odhodom v Oslo, kjer bo izbrana vrsta pred začetkom turnirja opravila nekaj skupnih treningov.

Širši seznam reprezentantov za olimpijske kvalifikacije Vratarji: Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Gračnar (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga IceHL);

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac (vsi HK SŽ Olimpija, liga IceHL), Blaž Gregorc (Steinbach Black Linz, liga IceHL), Bine Mašič (Sport U20, Finska U20 SM-sarja), Žiga Pavlin, Matic Podlipnik (Cergy-Pontoise, Francija), Klemen Pretnar, Jurij Repe;

Napadalci: Tadej Čimžar, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Žiga Pance, Nik Simšič, Jaka Šturm, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija, liga IceHL), Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič (vsi Fischtown Pinguins, DEL), Jan Drozg, Anže Kopitar (Los Angeles Kings, liga NHL), Anže Kuralt (Fehervar AV10, liga IceHL), Luka Maver, Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga IceHL), Robert Sabolič (Krefeld Pinguine, DEL), Rok Tičar (KAC Celovec, liga IceHL).





Strokovni štab

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec