Pred štirimi leti ga je na naboru severnoameriške hokejske lige NHL izbrala ekipa Pittsburgh Penguins, s katero ima pogodbo še eno leto. "Načrt je, da grem jeseni nazaj v ligo AHL, kaj se bo potem odvijalo, pa bomo videli. Bo pa to ena od najpomembnejših sezon zame, saj bi rad podaljšal ali podpisal novo pogodbo s Pittsburghom ali vsaj nastopil na eni tekmi NHL. To je cilj za naslednjo sezono," je povedal v današnji izjavi za medije v Mariboru.

Kot je dejal, je želja vsakega hokejista, da bi igral v NHL, in to velja tudi zanj. "Če bom imel dobro sezono, mislim, da ne bi smela biti težava, da bi mi dali priložnost odigrati eno tekmo," je povedal in dodal, da je vse odvisno od njega samega, "moje pripravljenosti in tega, kar bom pokazal v prihajajoči sezoni".

Cilj 32 tekem so dosegli

Glede na okoliščine, ki jih je močno zaznamovala epidemija bolezni covid-19, je vesel, da je bila zadnja sezona v ligi AHL sploh odigrana. "Cilj je bil, da odigramo 32 tekem nemoteno, in to smo dosegli. Je pa res, da se je začelo katastrofalno, venomer se je sezona premikala, vedno znova so bili novi datumi začetka," je povedal 22-letni Mariborčan.

V zadnji sezoni je v ligi AHL dobil več minutaže in občutil več zaupanja trenerja. Tudi prihodnjo naj bi začel v AHL. Upa pa, da mu uspe preboj vsaj na eno tekmo na največji hokejski sceni, ligi NHL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Medtem ko je čakal na odhod v ZDA, je začasno igral za SŽ Olimpija. "Pomembno je bilo, da dobim minutažo, da stopim na led, da dobim občutek za plošček. S tem se je strinjal tudi Pittsburgh, saj je tudi njim bolje, da igram kot pa sedim doma in čakam, da se sezona začne. Pomembno je bilo, da pridem k njim čim bolj pripravljen," je povedal.

Več minutaže in trenerjevega zaupanja

V ligi AHL je v pretekli sezoni odigral 30 tekem ter dosegel pet golov in dve podaji. Dve tekmi je izpustil zaradi covid protokolov v ekipi. "Veseli me, da sem odigral vsaj 30 tekem. Osebno je bila ta sezona zame veliko boljša kot predhodna. Imel sem veliko več minutaže, tudi trener mi je bolj zaupal. Cilj te sezone je bil dosežen," je dejal.

V ZDA je potoval šele januarja letos po skoraj letu dni v domovini zaradi pandemije. Tam so po njegovih besedah ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa manj strogi kot v Sloveniji, na tekmah so bili v zadnjem obdobju tudi gledalci. V Mariboru se bo pripravljal na novo sezono po programu, ki ga je sestavil Pittsburgh, in pod vodstvom dolgoletnega osebnega in kondicijskega trenerja Aleša Potrča. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Priprave po klubskem programu

V Mariboru se bo pripravljal na novo sezono po programu, ki ga je sestavil Pittsburgh, in pod vodstvom dolgoletnega osebnega in kondicijskega trenerja Aleša Potrča. "Po tem programu bomo delali do začetka nove sezone, potem pa bomo videli, kakšen bo rezultat," je še povedal hokejist, ki ga je na naboru NHL leta 2017 v petem krogu izbral Pittsburgh, s podpisom triletne pogodbe pred sezono 2019/20 pa se je v najmočnejši ligi pridružil slovenskemu zvezdniku Anžetu Kopitarju.

Bosta z Anžetom Kopitarjem avgusta pomagala na olimpijskih kvalifikacijah? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želja je, odločil bo Pittsburgh

Morebiten nastop avgusta v olimpijskih kvalifikacijah za Slovenijo je odločitev Pittsburgha. "To bo odločil moj klub. Pri tem sam nimam besede. Lahko izrazim željo, da bi rad pomagal slovenski reprezentanci, a če bo Pittsburgh rekel ne, to pomeni ne. Če bo rekel da, se bom pa z veseljem udeležil, saj mi je bilo vedno v čast igrati za slovensko reprezentanco," je še dejal.