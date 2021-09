Olimpija ob Dončićevi podpori do zmage nad evroligašem

Slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija se je na prvi domači pripravljalni tekmi pred novo sezono pomeril z nemškim Bayernom iz Münchna, pri katerem igra občasni slovenski reprezentant Žan Mark Šiško, vodi pa ga nekdanji Olimpijin trener Slaven Rimac. Varovanci Jurice Golemca so pred domačimi navijači zmagali s 74:68 in pokazali, da so pred začetkom novega poglavja na pravi poti.

Po pripravljalnem turnirju v Opatiji, na katerem so košarkarji Cedevite Olimpije na dveh tekmah doživeli dva poraza, so se Ljubljančani vrnili na stoženski parket. Ljubljanski košarkarji so danes na peti pripravljalni tekmi tega poletja gostili evroligaški Bayern Basketball in zabeležili tretjo zmago. V Stožicah je Olimpijo spodbujalo okoli tisoč petsto gledalcev, med drugim tudi zvezdnik moštva Dallas Mavericks in nekdanji Zmaj Luka Dončić.

Melvin Ejim je dosegel 12 točk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Začetek srečanja v Stožicah je bil izenačen, gostje so prvo četrtino dobili z dvema točkama prednosti (17:19). Ljubljančani so nato rezultat obrnili in na odmor odšli s petimi točkami naskoka (38:33). V začetku drugega polčasa so prednost poviševali in ob koncu tretje četrtine vodili s 13 točkami (61:48). Dobrih pet minut pred koncem tekme so se gostje približali le na dve točki zaostanka, a so Zmaji svojo prednost ubranili in zmagali z rezultatom 74:68. Ob zmagi je Jaka Blažič dosegel 13 točk, Melvin Ejim in Jacob Pullen pa sta jih dodala po 12. Četa Jurice Golemca je sicer nastopila brez Marka Radovanovića, ki je na enem od zadnjih treningov pred tekmo staknil poškodbo levega gležnja, ter Eda Murića, ki še vedno čuti bolečine po udarcu, ki ga je prejel na pripravljalni tekmi s Pesarom.

Fotogalerija iz Stožic, foto: Žiga Zupan/Sportida:

