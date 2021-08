Dosežek, kot ga še ni bilo: Slovenija najboljša v Evropi

Reprezentanti do 20 let so osvojili končno 1. mesto.

V izjemno pestrem košarkarskem poletju nista navduševali zgolj moška in ženska članska reprezentanca na olimpijskih igrah oziroma evropskem prvenstvu, blestele so tudi slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij. Na letošnjih prvenstvih pod okriljem Fibe, ki so potekala v obliki challengerjev, so namreč vse posegle po najvišjih mestih. Slovenija je tako v letu 2021 v seštevku izidov članske in mlajših reprezentanc v moški konkurenci celo vodilna reprezentanca v Evropi.

Izvršni odbor FIBA Europe je na svojem majskem zasedanju sprejel odločitev, da evropska prvenstva mlajših reprezentančnih kategorij v letošnjem poletju ne bodo potekala v klasičnem formatu. Namesto prvenstva z več udeleženci je bilo tako izvedenih več turnirjev (challengerjev) s po šestimi nastopajočimi reprezentancami. Vse tri slovenske fantovske ekipe in dekliška ekipa do 16 let so zaigrale v diviziji A, dekleta do 18 let v diviziji B, na parketu pa so to poletje mladi Slovenci in Slovenke naravnost blesteli.

Reprezentance so druga za drugo postale zmagovalke turnirjev, le fantovska reprezentanca do 16 let je na zadnjem turnirju morala priznati premoč gostiteljici Srbiji in osvojila drugo mesto. S tem je Slovenija po kriteriju osvojenih challengerjev v letu 2021 pristala na drugem mestu, saj je osvojila kar štiri turnirje. Zaostala je zgolj za Francijo, ki je bila zmagovalka petih turnirjev.

Najuspešnejše košarkarsko poletje v zgodovini samostojne Slovenije

"Vsi, ki delujemo v košarki, smo lahko izjemno veseli in ponosni na dosežke, ki smo jih skupaj uspeli doseči letošnje poletje. Gre namreč za najuspešnejše košarkarsko poletje v samostojni Sloveniji. Neverjetno je, da je Slovenija po letu 2017 ponovno najboljša v Evropi, vendar tokrat ne zgolj z moško člansko reprezentanco, ampak kar na nivoju vseh moških reprezentanc v seštevku izidov vseh štirih starostnih kategorij," je ob tem dejal vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič.

"Ob tem sta zgodovinsko prvo uvrstitev na SP U17 uspeli doseči reprezentanci fantov in deklet v starostni kategoriji do 16 let, tri reprezentance so osvojile medaljo na ravni evropskega prvenstva prvega nivoja, ena pa na drugem nivoju. Ob takšnih dosežkih se zahvaljujem vsem igralcem in igralkam, ki so nas tako uspešno zastopali, njihovim staršem, klubskim trenerjem ter košarkarskim klubom za usmerjanje v košarko, vso podporo, ki jo nudijo športnikom na njihovi poti, ter za uspešno sodelovanje med klubskimi in reprezentančnimi programi ter ne nazadnje za medsebojno zaupanje. Poleg tega se zahvaljujem vodstvu Košarkarske zveze Slovenije za vedno večje vložke, ki jih namenja programom mlajših reprezentanc, in podpori pri zagotavljanju vedno večjega števila profesionalnega strokovnega kadra tako na košarkarskem področju kot na področju telesne priprave, kjer zelo uspešno sodelujemo z MIZŠ in OKS, kar nam omogoča kakovostnejšo izvedbo reprezentančnih programov in povezavo med klubskimi ter reprezentančnimi programi," je še dejal Jurjavčič.

Ob vrednotenju v skladu z uradnimi pravili FIBA v primeru, ko se igra več skupin in se vse ekipe ne pomerijo med seboj, so posamezne reprezentance v letu 2021 zasedle naslednje končne uvrstitve:



Fantje do 20 let: 1. mesto

Fantje do 18 let: 2. mesto

Fantje do 16. let: 4. mesto

Dekleta do 18 let: 1. mesto divizije B

Dekleta do 16 let: 3. mesto



Za prihodnost slovenske košarke se tako, kot vse kaže, ni treba bati. "Ob rezultatskih uspehih bi želel izpostaviti, da je bistveno večjega pomena v programih mlajših reprezentanc izoblikovati igralce in igralke, ki bodo Slovenijo lahko uspešno zastopali v članski kategoriji tako na reprezentančnem kot na klubskem nivoju, in kar nas lahko še posebno veseli, je dejstvo, da se je v zadnjih letih število igralcev in igralk, ki imajo takšne nadarjenosti ter sposobnosti, močno povečalo, tudi tistih, ki lahko posežejo po najvišjem nivoju," je prepričan vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij.

"Velika zahvala z moje strani pa gre predvsem štabom mlajših reprezentanc, na čelu z glavnimi trenerji Dejanom Jakaro, Petrom Markovinovičem, Ernestom Novakom, Dejanom Gašparinom in Robertom Matevžičem, ki so bili v letošnjem poletju nagrajeni za ves trud, ki ga vlagajo že vrsto let in za katerega zaradi različnih vzrokov žal ne morejo biti vsakokrat nagrajeni, kljub temu da zelo kakovostno in srčno opravljajo vse svoje naloge tudi takrat, ko rezultati niso tako uspešni kot letošnje poletje. Veselim se naslednjega praznika košarke, na katerem bomo vsi skupaj imeli priložnost, da se poveselimo izjemnih dosežkov in s tem na primeren način zaključimo najuspešnejše košarkarsko poletje v zgodovini samostojne Slovenije," je še sklenil Jurjavčič.

