V ligi Aba bo napredovalo šest najboljših

Na skupščini regionalne košarkarske lige Aba, ki je potekala preko videokonference, so se odločili, da si bo napredovanje v končnico v sezoni 2021/22 izborilo šest najbolje uvrščenih klubov iz ligaškega dela tekmovanja. Najboljši dve ekipi iz tega dela si bosta neposredno priigrali polfinale, preostala štiri moštva pa se bodo pomerila med seboj.

Dvoboji za polfinale bodo potekali po sistemu 3-6, 4-5, napredoval pa bo boljši klub v boju na dve zmagi. Tako kot do zdaj bodo ekipe polfinale končnice igrale na dve zmagi, finale pa na tri.

Vodstvo lige Aba je ugodilo prošnji košarkarskih zvez Slovenije, Črne gore in Srbije, da se preložijo tekme 9. kroga, da bi se lahko reprezentance bolje pripravile na kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023.

V jubilejni 20. sezoni lige Aba bosta uvodno tekmo odigrala Mornar in Cibona v petek, 24. septembra. Slovenska udeleženca Cedevita in Krka se bosta srečala že v prvem krogu, in sicer v soboto, 25. septembra, ob 21. uri v Stožicah.

... in novomeška Krka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V ligi Aba bo nastopilo 14 ekip - naslov brani Crvena zvezda -, preostali pari 1. kroga pa so: Crvena zvezda - Split, Igokea - Borac, Mega - Derby, Budućnost - FMP in Zadar - Partizan.

Redni del tekmovanja bo potekal do začetka aprila 2022, nato sledita polfinala na dve zmagi, zmagovalec pa bo najkasneje znan 4. maja, ko je na sporedu morebitna peta tekma.