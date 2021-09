Iz Črne gore prihaja novica, da se je košarkar Budućnosti Danilo Nikolić zgrudil na treningu. Zdravniško osebje se je borilo za njegovo življenje, nato so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico. Iz njegovega kluba so sporočili, da so ga izpustili v domačo oskrbo, a čakajo ga nadaljnje preiskave.

Košarkarski svet je šokirala novica, da se je Danilo Nikolić zgrudil na treningu. Za kakšne težave gre, v klubu Budućnost ne poročajo, hkrati pa prosijo za spoštovanje košarkarjeve zasebnosti.

Kot je poročal srbski Telegraf, so se zdravniki borili za njegovo življenje, potem ko se je zgrudil na treningu, njegovo stanje pa naj bi bilo zelo slabo.

Iz kluba so naknadno sporočili, da je že zapustil bolnišnico in da je v domači oskrbi, a bodo v tujini sledile nadaljnje preiskave: "Našemu košarkarju Danilu Nikoliću je na treningu postalo slabo. Po hitrem posredovanju zdravniške službe so ga prepeljali v bolnišnico. Po oskrbi so ga izpustili in je v domači oskrbi, čakajo ga pa nadaljnje preiskave. Dačo, želimo ti hitro okrevanje in vrnitev na teren."