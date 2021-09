Črv bo vrtal še nekaj časa #video

Za Jako Blažičem je izjemno naporno poletje, v katerem je imel čast igrati na zgodovinskih olimpijskih igrah v dresu slovenske izbrane vrste. Psihološko in fizično je bil po koncu Tokia povsem izčrpan, po kratkem dopustu pa je moral nemudoma obleči klubsko opravo in se podati novim izzivom naproti. Tudi s Cedevito Olimpijo so visokoleteči, izpostavlja kapetan ljubljanskega moštva.

"Kar dostikrat … Še zdaj si ga kdaj, kakšno tekmo. Zadnji dve sploh. Sprašuješ se, če bi lahko bilo kaj drugače. Mislim, da bo to prisotno še nekaj časa. Do naslednjega velikega tekmovanja. Upam, da takrat teh napak ne bomo ponovili in se veselili velikega uspeha," je Jaka Blažič odgovoril na vprašanje, ali črv še kaj vrta v njegovi glavi, ko si zavrti film z olimpijskih iger, kjer je bil z reprezentanco zelo blizu medalji. V Tokiu je kot ključ za takšno reprezentančno poletje izpostavil klimo. Takšno bi si želel tudi pri Cedeviti Olimpiji, čeprav se zaveda, da je to težji zalogaj, ker so v slovenski izbrani vrsti fantje, s katerimi se že dalj časa poznajo.

Poletje je bilo naporno. Doživel je veliko veselja, na koncu pa je bilo tudi nekaj grenkega priokusa, ker Sloveniji ni uspelo osvojiti želene medalje, ki je bila tako blizu. Foto: Reuters Za vas je drugačno pripravljalno obdobje kot za košarkarje, ki v poleti niso bili reprezentančno aktivni. Po naporni sezoni ste takoj začeli s pripravami na olimpijske kvalifikacije, nato zaigrali v Tokiu, kjer je bilo naporno tudi s psihološkega vidika. Zdaj ste spet v delovnem okolju Cedevite Olimpije. Koliko so noge kaj utrujene? Ali ste imeli kaj privilegija?

Ta čas sem že pokuril. Zdaj delam enako kot vsi moji soigralci. Noge so težke, kar je normalno za to obdobje. Če ne bi bile, potem bi se začel spraševati, kaj se dogaja. Trdo delamo, kar je edino pravilno, če želimo imeti konstantno sezono od začetka do konca. Fizično bomo morali biti dobro pripravljeni. Na tem je bil v zadnjem tednu večji poudarek.

Koliko prostih dni ste sploh imeli po olimpijskih igrah?

Deset dni po olimpijskih igrah. Poizkusil sem čim bolj izklopiti košarko, se umakniti od pritiskov, ki smo jih bili deležni celotno poletje. Skušal sem priti čim bolj svež na začetek priprav. Zdaj sem v stanju, ko napredujem tudi fizično. Upam, da bomo do naslednjega tedna, ko se začne liga ABA, že vsi v dobrem ritmu.

Ste bili bolj fizično ali psihično utrujeni po olimpijskih igrah in dolgem poletju?

Rekel bi, da oboje. Poletni čas izkoristimo košarkarji za fizično podlago za nadaljnjo sezono. Tega nismo imeli. Praktično teden po končani sezoni smo začeli s pripravami na kvalifikacijski turnir. Po koncu le-tega smo imeli pet dni prosto in že priprave na olimpijski turnir. Tako izgubiš čas za lastno pripravo. Na koncu si psihično in fizično izmozgan. A smo vsi profesionalci, živimo od tega. Z veseljem smo žrtvovali poletje za reprezentanco.

Po olimpijskih igrah je bil povsem fizično in psihično izčrpan. Foto: Reuters Poletje je bilo lepo, ker ste premierno nastopili na olimpijskih igrah, pa vendarle je verjetno še prisotnega nekaj grenkega priokusa, ker ste bili tako blizu medalji. Kolikokrat ste si zavrteli film zadnjih dveh tekem v glavi, zlasti tisto proti Franciji?

Klubska sezona bo dolga. Kakšne cilje imate v ligi ABA in EuroCupu, ki bosta za vas ključni tekmovanji?

Visoki so. To je naše tretje leto. Prvi dve sta bili pri uvajalni. Lanska sezona je bila specifična zaradi covidnih protokolov. Igrali smo pred praznimi dvoranami, veliko je bilo odpovedi tekem. Zame ni bila povsem regularna sezona. Za letos nimamo izgovorov. Vse poteka, kot mora. Olimpija je imela veliko časa za sestavo ekipe. Načrtno so izbrali igralce. Na vsakem igralnem mestu imamo dva košarkarja. Imamo več širine, kar v takšnih sezonah pride do izraza. Zadovoljen sem s sestavo ekipe, ampak bomo morali na parketu pokazati dobro igro.

Z Olimpijo bi rad prišel čim dlje tako v ligi ABA kakor tudi v EuroCupu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Koliko ste v tem trenutku sploh uigrani?

Za enkrat se spoznavamo. Začutiti moraš igralca, kje so njegove prednosti. Nekateri so prvič pod okriljem trenerja Jurice Golemca. Navaditi se morajo na njegov način dela. Potrebovali bomo še nekaj časa, da pridemo v pravi tekmovalni ritem, v katerem bomo najboljši. Na srečo imamo na začetku nekoliko lažji razpored v ligi ABA, preden se začne EuroCup. Pomembno je, da smo z glavo pri stvari, smo osredotočeni na košarko, skušamo napredovati iz treninga v trening.

S čim bi bili zadovoljni?

Težko je povedati. Jasno, najbolj bi bil zadovoljen, če bi osvojili EuroCup in ligo ABA. Lažje je reči, kot narediti. Začnemo že v petek s superpokalom. Gremo iz tekme v tekmo. Mislim, da ima vsak košarkar kaj za dokazati. Izkušenj imamo dovolj in verjamem, da bomo konkurenčni v obeh tekmovanjih.

Pri Olimpiji ste vi kapetan, v reprezentanci je vaš klubski soigralec Edo Murić, na parketu pa je bil pravi vodja Luka Dončić. Kaj ste se naučili na olimpijskih igrah z vidika vodje?

Kemija in odnosi med igralci so najpomembnejši za uspeh. Če se je nekdo pripravljen žrtvovati za druge, je lažje. To je imela letošnja reprezentanca. Vsak je vedel, kaj mora narediti. To je ključnega pomena. V Olimpiji ne bo tako lahko kot v reprezentanci, kjer se vsi poznamo. Cilj je, da se naredi ekipa, ki bo delovala kot eno. In to je ključnega pomena.