Za prestiž, v mislih druge prioritete

Čas je, da se na košarkarski oder vrnejo tudi najboljši slovenski klubi. Prva se bosta v petek ob 20.30 za superpokalno lovoriko pomerila državni prvak Cedevita Olimpija in lastnik pokalnega naslova Krka. V obeh taborih poudarjajo, da so še v fazi uigravanja, a bo šlo v legendarni dvorani Hali Tivoli vseeno za prestiž.

Gostitelj 18. superpokala bo v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije povratnik v prvoligaško druščino. Ilirija si je namreč s prebojem iz druge lige zagotovila vstopnico med najboljše. Predsednik Vlado Ilievski verjame, da lahko njihova ekipa dobro igra tudi v višjem rangu tekmovanja. Na pomoč jim je priskočila Cedevita Olimpija, ki je posodila nadarjene košarkarje, da se bodo kalili v njihovem dresu.

Vstopnice in PCT-pogoj Vstopnice za superpokalni obračun med Cedevito Olimpijo in Krko so že na voljo. Cena vstopnice v predprodaji je šest, na dan tekme pa osem evrov. Za ogled tekme morajo obiskovalci od dopolnjenega 12. leta starosti v skladu s trenutno veljavnimi odloki Republike Slovenije izpolnjevati enega izmed PCT-pogojev. Obvezna je uporaba zaščitnih mask v notranjih prostorih, razen za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti. Pred dvorano bo na voljo tudi hitro testiranje, ki bo mogoče od 19.30 do 20.30. Mobilna enota bo postavljena na ploščadi pred dvorano Tivoli v bližini blagajne za prodajo vstopnic. Cena hitrega testiranja je 12 evrov na test.

Vlado Ilievski verjame v dobro sezono Ilirije. Foto: KZS/www.alesfevzer.com "V tem letu smo naredili preboj v prvo slovensko ligo. Doletela nas je čast, da s KZS organiziramo superpokal. Zelo smo veseli tega dogodka. Upamo na čim večje število gledalcev, ki jih je v prejšnji sezoni primanjkovalo. To bo lep praznik košarke. Zlasti po velikem reprezentančnem uspehu slovenske reprezentance na olimpijskih igrah. Boljšemu želim zmago. Kar zadeva našo ekipo, strategija kluba ostaja enaka, torej dati priložnost mlajšim igralcem. V tej sezoni imamo res mlado ekipo, polno talenta. Gledamo ambiciozno, na čelu s trenerjem Sašo Dončićem in pomočnikom Stipetom Modrićem. Po tihem upamo, da bomo igrali lepo košarko. Da bodo mladi napredovali. Tudi mi upamo na čim večje število gledalcev v legendarni dvorani Tivoli," je povedal Ilievski.

Naredili bodo vse, da superpokal ostane v Ljubljani

Pri Iliriji bodo morali še nekoliko počakati na začetek sezone, zato pa bodo v petek vanjo vstopili pri Cedeviti Olimpiji in Krki, ki se bosta pomerili za superpokalno lovoriko. Ljubljančani so jo osvojili devetkrat, Novomeščani petkrat.

Foto: KZS/www.alesfevzer.com

Na papirju so favoriti košarkarji Olimpije, ki imajo bolj kakovostno ekipo. "Superpokal je prva tekma sezone. Zagotovo ne bo realno stanje nobene od ekip. Kot pripravljalna tekma za obe moštvi bo, a je lovorika. Zagotovo bomo oboji igrali na zmago. Zamujamo s pripravami, nismo še v optimalnem stanju. Naredili bomo vse, da superpokal ostane v Ljubljani," je pred obračunom povedal trener zmajev Jurica Golemac.

Ne pričakuje čudeža

Dalibor Damjanović je izbiral košarkarje s karakterjem. Foto: KZS/www.alesfevzer.com Razgovoril se je prvi mož stroke pri Krki Dalibor Damjanović, ki se je zaradi vloge pomočnika selektorja na olimpijskih igrah pozneje priključil moštvu: "Superpokalna tekma je dejanje, ki smo si ga zaslužili z lanskimi predstavami, rezultati. Ob tej priložnosti bi čestital lanski ekipi in članom, ki jih ni tukaj. Nekdanjemu trenerju, igralcem, pomočnikom. Imamo popolnoma novo ekipo, sedem novih obrazov. Prihajajo igralci z različnih ravni tekmovanj. Potrebovali bomo nekaj časa, da se dobro spoznamo, uigramo. V pripravljalnem obdobju smo odigrali pet tekem. Rezultat ni bil pomemben, a smo dve tekmi odigrali v dokaj celoviti zasedbi. Takrat lahko odigramo dobro košarko. Težave smo imeli s poškodbami. V prvi vrsti bomo morali biti v superpokalu vsi potrpežljivi. Zlasti jaz kot trener. Čez noč ne bodo prišle igre, ki si jih želimo. Na prvi superpokalni tekmi ne pričakujem čudeža. Želim, da pokažemo stvari, ki smo jih v danem obdobju trenirali v obrambi in napadu. Kar zadeva kader, mi je bila glavna stvar, da sem izbral prave karakterje. To se je potrdilo. Fantje so normalni, delavni, željni napredka, tekmovanja, napredovanja. Če bomo zmagali, bo toliko boljše."

Kapetana obljubljata borben pristop

In kaj pravita kapetana obeh moštev? Tako Jaka Blažič kakor Luka Lapornik zagotavljata, da bodo košarkarji obeh klubov pokazali borbeno igro, verjetno pa še ne bo takšna, kot si jo želijo, ko se bosta kluba podala na mednarodno sceno. Ljubljančani bodo igrali v ligi ABA in EuroCupu, igralci Krke pa v regionalni ligi ABA.

"Smo na začetku sezone, prva uradna tekma. Nobena od ekip ni v stanju, kot bi si želeli. Igra se za prvo lovoriko, prestiž. To bo test, da vidimo, kje smo. Obljubimo resen pristop z naše strani. In zmago. Veselimo se tekme. Upam, da bo kar nekaj navijačev, ki bodo uživali v košarkarski predstavi," pravi Jaka, Luka pa dodaja: "Komaj čakamo, da se začne nova sezona. Zagotovo ne moremo pričakovati, da bosta obe ekipi v najboljši mogoči formi. Imeli smo dosti težav s poškodbami. Manjka nam nekaj skupnih treningov celotne ekipe. Dali bomo vse od sebe. Gre za lovoriko. Rad bi povabil gledalce na tekmo. Upam, da bodo v njej uživali."