Triindvajsetletni Francoz, osmi izbor na naboru 2017, je štiri leta preživel pri ekipi New York Knicks, ki pa z njim niso podaljšali pogodbe, tako da je bil prost igralec.

Branilec, ki je s Francijo na olimpijskih igrah osvojil srebro, potem ko je v polfinalu izločil Slovenijo, v karieri povprečno dosega 5,5 točke, 2,7 podaje in dva skoka na tekmo.

The Dallas Mavericks have signed Frank Ntilikina.



After four seasons with the Knicks, Ntilikina holds career averages of 5.5 points, 2.0 rebounds, 2.7 assists in 211 games (55 starts).



