Bo Dončić pozdravil francoskega "princa"?

Priznani novinar Marc Stein je sporočil, da naj bi francoski košarkar Frank Ntilikina v kratkem podpisal pogodbo z Dallas Mavericks. 23-letni organizator igre je bil že pred štirimi leti želja kluba iz Teksasa, vendar so bili na naboru lige NBA prekratki. Tik pred njimi so ga kot osmega po vrsti vzeli New York Knicks, pri katerih je preživel zadnja leta. Dallas je tisto leto na naboru kot devetega po vrsti vzel Dennisa Smitha Jr., ki je od letošnjega leta član Detroit Pistons.

Ntilikina je letos pobližje spoznal morebitnega novega soigralca Luko Dončića, s katerim imata zgodovino že iz lige NBA, ko sta si zrla iz oči v oči. Francoski princ, kot ga kličejo, je namreč v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu proti Sloveniji igral sedem minut ter se po izjemno razburljivi končnici in tesni zmagi z 90:89 veselil uvrstitve v veliki finale, v katerem je Francija nato izgubila proti ZDA in si prislužila srebrno odličje.

... in tudi že v ligi NBA. Foto: Reuters

V reprezentančnem okolju je prav tako osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu 2019, v mlajših kategorijah pa pomagal galskim petelinom do zlatih medalj na evropskih prvenstvih do 16 in 18 let – med drugim je bil najkoristnejši košarkar prvenstva.

V prvih treh sezonah lige NBA je v povprečju na parketu prebil dobrih 20 minut ter v tem času zbral šest točk, tri asistence in dva skoka. V zadnji je bil potisnjen v drugi plan, saj je na tekmo dobival le še deset minut priložnosti za igro.