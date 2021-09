Zaradi Dončića so se znašli v povsem novem položaju #video

Z današnjo superpokalno tekmo med Cedevito Olimpijo in Krko se začenja nova klubska košarkarska sezona v slovenskem prostoru. Predsednik naše krovne košarkarske organizacije Matej Erjavec opaža, da evforija, ki so jo sprožili slovenski igralci z nastopom na olimpijskih igrah, še ne pojenja, misli pa so med drugim že usmerjene tudi proti evropskemu prvenstvu prihodnje leto. To bo pomenilo dodatne izzive, zlasti zaradi Luke Dončića.

V letošnjem poletju je slovenska košarkarska reprezentanca poskrbela za dosežek, o katerem smo sanjali vse od osamosvojitve. Krstno se je prek kvalifikacij v Litvi uvrstila na olimpijske igre. Tudi v Tokiu je naša izbrana vrsta skrbela, da se je o njej pisalo povsod po svetu. Jasno, predvsem zaradi zvezdnika tega športa Luke Dončića.

Luka Dončić skrbi za ekstra širino v slovenski košarkarski reprezentanci. Foto: Reuters

Povrhu vsega je bila Slovenija streljaj od medalje. Polfinalni poraz proti Franciji za vsega točko (89:90) jo je spodnesel, saj so bili nato v boju za tretje mesto proti Avstraliji naši košarkarji vidno psihično in fizično potolčeni.

"Pripravništvo je treba tudi prestati"

V četrtkovem intervjuju smo se pogovarjali z Jako Blažičem, ki je priznal, da se mu še večkrat pred očmi zavrti film z olimpijskih iger, nič drugače ni pri predsedniku Košarkarske zveze Slovenije Mateju Erjavcu: "Vsi si jih vrtimo. Ne vem, ali Jaka dojema, kaj so s fanti dosegli. Počasi se zavedamo. Od drugih ljudi zunaj košarke, drugih športov in tudi zunaj športa na sploh. Pohvalijo, da je to neverjeten uspeh. Škoda, pol koša je manjkalo do tistega, kar smo si želeli. Ampak drugič ... Pripravništvo je treba tudi prestati."

Z Dončićem na čelu ima slovenska reprezentanca lepo prihodnost vsaj desetletje. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Sloveniji je vladala evforija in po mnenju prvega moža naše košarkarske organizacije je vidna še zdaj: "Ni še ponehala. Lepo je, da se začenja klubska sezona. Upam, da se bo prenesla atmosfera na klube, tako na mednarodnem kot domačem prizorišču. Cedevita Olimpija ima težko sezono v EuroCupu in ligi ABA. Enako velja za Krko v ligi ABA. Lahko bi se odrazilo na mladih. Vidim, da so igrišča polna mladih. Ne vem pa še, ali bo sledilo povečanje pri vpisu v košarkarske šole, klube. Leta 2013, ko smo gostili evropsko prvenstvo, je bilo precej porasta. Čez kakšen mesec bomo imeli ta podatek. To je največ, kar lahko dobimo od uspeha. Poleg finančnih učinkov, ker nas imajo sponzorji zaradi uspešnosti raje, je to najpomembnejše to, da čim več mladih pride v košarko."

"Perspektiva za prihodnjih deset let je dobra"

Pred leti je bila v mlajših kategorijah kriza, v letošnjem poletju pa so košarkarji, ki trkajo iz ozadja, pripravili nekaj pozitivnih presenečenj in zablesteli na Fibinih turnirjih Challengers: "Naš koordinator mladih na zvezi Marko Milić razlaga vodstvu, da se ne boji za prihodnost. Sicer višine še ni, je pa nekaj mladih, visokih košarkarjev. Ste pa tudi videli, da se košarka spreminja. Da težki centri niso več v ospredju. Pomembne so druge lastnosti. Mislim, da imamo res dobro zaledje. V primerjavi s preostalimi državami, ki so v košarki kaj pomenile, smo lahko za člane mlajših reprezentanc skoraj ves čas zaprtja države v covidnih časih omogočili treninge. To nam je pomagalo, da so naredili korak naprej ali vsaj obdržali formo, če primerjam na mednarodni ravni. Če pomislimo, da so nekateri nosilci mladi, pri tem imam v mislih Luko Dončića, je perspektiva za naslednjih deset let dobra."

Slovenska košarkarska reprezentanca je letos premierno zaigrala na olimpijskih igrah in na koncu osvojila nehvaležno četrto mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

Prav danes minevajo štiri leta, odkar je Slovenija zgodovinsko osvojila zlato medaljo na EuroBasketu. Sredi Istanbula so se Goran Dragić in druščina povzpeli na evropski vrh. In Slovenija je edina država, ki bo kar pet let imela naziv najboljše na stari celini. Tudi prihodnje leto bo naša izbrana vrsta merila na medaljo, zlasti, ker je nastop napovedal Dončić.

S takšnimi zneski se še niso srečevali, šlo bo za najvišji znesek v zgodovini KZS

Slovenski košarkarski virtuoz je v poletnem obdobju podpisal 207 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov) težko pogodbo. Zaradi tega bo tudi njegova zavarovalnina bistveno višja, kot je bila v preteklosti, ko je nastopal v dresu izbrane vrste. Za košarkarje iz lige NBA je namreč jasno, da lahko nastopijo za reprezentance le v primeru zavarovanja.

Znesek zavarovanja za Luka Dončića za nastop na evorpskem prvenstvu in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bo visok. Foto: Reuters

"S takšnimi zneski se sploh še nismo srečali. Natančnega izračuna nimamo, ga bomo pa imeli za julijski ciklus, če bo lahko prišel igrat za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, zagotovo pa za evropsko prvenstvo. Šlo bo za najvišji znesek v zgodovini KZS, kar zadeva zavarovanje. A bo vsak dolar ali evro, namenjen zavarovanju, vreden. Nekaj bo prispevala Fiba (Mednarodna košarkarska zveza, op. a.). Večji del nosijo oni, nekaj bomo pokrivali tudi mi z dodatnimi sponzorji," pravi Erjavec.

Na vprašanje, o kakšni številki je govora, je dodal: "Sto tisoč evrov in več." Po nekaterih informacijah naj bi bila številka kar nekajkrat višja. Prav tako še ni natančno jasno, ali bo za kvalifikacije za svetovno prvenstvo – dve okni bosta julija in avgusta, dva dni pred začetkom EuroBasketa – in evropsko prvenstvo potrebna ločena zavarovalnina: "Težko odgovorim, ker je prvič takšen položaj, saj bo prihodnje leto vse skupaj pomešano. Najprej bomo imeli dve tekmi kvalifikacij julija, nato še avgusta – zadnji bosta v sklopu priprav za evropsko prvenstvo. Zdaj ne znam povedati, kako bodo to izračunali."

V Nemčiji bi lahko padel nov slovenski rekord

Če so številke še v zraku, pa je jasno, da bosta prihodnje leto v Nemčiji, kjer bodo naši košarkarji branili naslov evropskih prvakov, ogromno slovenskih privržencev in nov val evforije. Do Kölna, kjer bodo naši igrali prvi del, in Berlina, kjer bodo zaključni boji, ni predolga pot. "Ne boste verjeli, da na to, kar ste me vprašali, nismo pomislili prvi, ampak je bila prva Nemška košarkarska zveza. Opozorili so nas na morebitno evforijo. Oni in mi pričakujemo, da bo Istanbul padel. Da bo v Kölnu ali Berlinu padel slovenski rekord. Da bo gledalcev več šest, sedem tisoč. Tamkajšnja zveza se je resno lotila vprašanja, kako pripeljati čim več gledalcev. Ne samo iz Slovenije, ampak tudi Slovencev, ki živijo v Nemčiji, Belgiji. Kar nekaj korakov smo že naredili za to."

O slovenskih navijačih na EuroBasketu 2022 v Nemčiji

Selektor Aleksander Sekulić, ki ga sprva z izbranci čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, bo poskušal tudi na evropskem prvenstvu skupaj s strokovnim štabom postaviti taktične zamisli, da bo Slovenija prišla čim dlje. V zadnjih letih je v naši izbrani vrsti vselej v zraku vprašanje naturaliziranega košarkarja. Po poškodbi Jordana Morgana je dobil priložnost Mike Tobey in jo odlično izkoristil. Prav omenjena košarkarja bosta, kot je videti, edini izbiri, med katerima bo izbiral Sekulić: "Če je vprašanje, ali bomo koga iskali, ne bomo. Imamo Morgana in Tobeyja. Selektor bo odločal. Tobey je pokazal več, kot je kdorkoli pričakoval. V selektorjevih rokah bo, koga bo izbral."