Goran Dragić dal vedeti, da je pripravljen na novo poglavje

Za kapetanom zlate slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017 Goranom Dragićem je pestro poletje. V javnost je prišla novica, da sta se razšla z ženo Majo, njegovih uslug pa niso več želeli pri Miami Heat. Na Florido je odpotoval Kyle Lowry, v Toronto otrok Kosez.

Ob menjavi je s svojo izjavo dvignil kar nekaj prahu, potem ko je dal vedeti, da Toronto ni njegova želena destinacija, njegove ambicije pa so višje. Sledilo je opravičilo, nato pa vse več govoric, da bi lahko postal novi soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks.

Navijači moštva iz Teksasa so javno nagovarjali predsednika kluba Marka Cubana, naj uredi prestop, vendar do tega (še) ni prišlo.

Bo dejansko dočakal sezono pri Raptors?

Začetek sezone v ligi NBA se nezadržno približuje, ekipe pa začenjajo priprave na novo tekmovalno obdobje. Rokave so zavihali tudi pri Raptors, ki nimajo moštva za najvišje domete. In ker je Gogi letos dopolnil že 35 let, ga zanimajo sredine, kjer bi morebiti lahko še imel teoretične možnosti za naslov prvaka v elitni košarkarski ligi, kar je njegova velika želja.

A je za zdaj videti, da bo morebiti vendarle začel sezono v Kanadi, ki je spet odprla meje in bodo lahko klubi iz lige NBA gostovali v Torontu. Na družbenem omrežju je namreč pokazal, da je že dobil vse potrebno, in javnosti, predvsem pa navijačem kluba pokazal pripadnost. "Začnimo delati. Hvala, Raptors," je zapisal in dodal tudi fotografijo balonov v čast svojega prihoda.

Za Dragića je to četrti klub v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, potem ko je bil pred tem član Phoenix Suns, Houston Rockets in Miami Heat. Ne bo pa prvi Slovenec, ki je že bil del kanadskega moštva. Pred njim so za Toronto igrali Rašo Nesterović, Primož Brezec in Uroš Slokar.