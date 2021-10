Dončić z izbranimi besedami spregovoril o Dragiću

"Goran je moj dober prijatelj. Pogosto se spomnim dni z Eurobasketa. To so bili res čudoviti časi," je po slovenskem obračunu v Torontu o svojem nekdanjem reprezentančnem soigralcu Goranu Dragiću dejal Luka Dončić. Ta je z Dallasom v Torontu na prvem velikem slovenskem obračunu v sezoni s 103:95 ugnal Raptorse.

Tekma rednega dela sezone v ligi NBA v Torontu je bila posebna tudi s slovenskega vidika, saj so bili na enem mestu vsi trije glavni tvorci slovenskega uspeha z evropskega prvenstva leta 2017. Takratni trener in zdajšnji pomočnik v Dallasu Igor Kokoškov, pa Luka Dončić in seveda Goran Dragić. Čeprav srečanja ni pospremila takšna množica, kot je romala pred dvema letoma v Miami, in četudi ekipi v začetku sezone še nista v pravi formi, pa sta oba slovenska košarkarja nekaj trenutkov izkoristila za obujanje spominov.

"Goran je moj res dober prijatelj. Pogosto se spomnim dni z Eurobasketa. To so bili res čudoviti časi. Vedno sem vesel, ko se vidiva," je na novinarski konferenci po tekmi dobro razpoložen dejal Dončić, ki je z Goranom nekaj časa preživel že pred tekmo.

Dallas do zmage v drugem polčasu

A kljub prijateljstvu, ki ga gojita slovenska košarkarja, sta bila danes na parketu velika tekmeca. Na koncu so se zmage, potem ko so v prvem polčasu zaostajali že s 14 točkami, veselili košarkarji Dallasa. Pot do zmage je v drugem polčasu tlakoval Dončić, ki je tekmo končal s 27 točkami, devetimi skoki in 12 asistencami. Na drugi strani je Dragić ostal v obrobni vlogi, obračun je končal pri dveh točkah.

Dončić je dosegel 27 točk. Foto: Guliverimage

"Prvi polčas res ni bil dober, v drugem pa smo se zbrali, dvignili nivo igre. Nismo naredili napake kot na prvi tekmi z Atlanto. To je bil ključ do zmage. Odigrali smo bolje v obrambi, nato pa je lahko stekla tudi igra v napadu. Na prvi tekmi tudi naša energija ni bila na pravi ravni, po vrsti smo grešili odprte mete. To se ne sme dogajati, zato sem vesel, da smo danes odreagirali drugače. Vesel sem, kako smo se odzvali, ko nam v prvem polčasu ni stekel met. Vztrajali smo z igro v obrambi in to se nam je na koncu obrestovalo," je po tekmi dejal Dončić.

Dallas je na prvi tekmi proti Atlanti klonil s kar 87:113, tokrat pa so se Mavericks v drugem delu le zbudili in našli pot do prve zmage. "Slabe tekme se zgodijo, na prvem obračunu smo igrali res slabo. A v ekipi je veliko novosti na čelu z novo trenersko zasedbo, tako da bomo potrebovali še nekaj časa, da se povsem ujamemo. V sezoni je res ogromno tekem in normalno je, da bo nekaj katastrofalno slabih in nekaj res izjemnih," je prepričan 22-letni košarkar.

¡REUNIÓN DE ESLOVENOS! 🇸🇮🤝



Luka Doncic y Dragic, reunidos en la previa del encuentro entre Raptors y Mavericks. #NBA75 pic.twitter.com/acLfphZmtv — HispanicSportsMedia (@hsmdeportes) October 24, 2021

Kidd zadovoljen, pohvale s strani Toronta

S predstavo prvega igralca tekme je bil zadovoljen tudi strateg Dallasa Jason Kidd, ki je bil po koncu tekme navdušen nad predstavo svojega glavnega košarkarja. "Če Luka igra tako, kot zna, in je razpoložen za igro, potem je res izjemen. Danes je bil zelo agresiven. Vem, da verjetno misli, da bi lahko zadel več odprtih metov, a sam menim, da je odigral odlično tekmo. Ves čas je videl odprte soigralce in jih razigraval. Tudi pogledal je proti košu takrat, ko je bilo to potrebno. Mislim, da ima za sabo izjemno tekmo," je o Dončiću po koncu srečanja dejal Kidd, ki se je po tekmi z Atlanto že znašel pod plazom kritik.

"Mislim, da ima Luka za sabo izjemno tekmo." Foto: Reuters

Mimo Dončića pa po tekmi niso mogli tudi v taboru Toronta, ki so dan po veliki zmagi nad Bostonom prikazali bolj skromno predstavo. "Luka te ne bo premagal s svojo hitrostjo, čeprav tudi v tem ni slab in zna hitro voditi žogo. A njegova igra ni igra hitrosti in fizične pripravljenosti. To je povsem druga zgodba. Gre za izjemno moč, ravnotežje. To je stvar ritma. Zna te vreči iz tvojega ritma in ravnotežja. Res je izjemen," pa je po koncu tekme pohvale na račun Dončića izrekel Nick Nurse.

Podobnega mnenja je bil tudi novinec v dresu kluba iz Kanade Scottie Barnes, ki je bil s 17 točkami drugi strelec Toronta. "Dončić je eden od igralcev, ki sem jih želel videti igrati v živo, ker je tako dober. Z žogo počne res neverjetne stvari in poskrbi, da se stvari odvijejo. Vedno zna pritegniti pozornost nase in se zna odločiti ter najti pravo rešitev v vsakem trenutku," je dejal 20-letni košarkar.

Preberite še: