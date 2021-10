Dragić o Dončiću: Na Balkanu smo vsi malo vročekrvni

Že v noči na nedeljo se bo zgodil eden prvih vrhuncev NBA sezone za Slovence. Pomerila se bosta Luka Dončić in Goran Dragić. Prvič bo to dvoboj Dallas Mavericks in Toronto Raptors. Dallas je uvodno tekmo sezone visoko izgubil, Toronto je odigral že dve, prvo izgubil, drugo zmagal. Pred novinarje je stopil tudi Dragić, kanadski novinarji pa so od izkušenega Ljubljančana želeli več izvedeti tudi o Dončiću.

Luka Dončić je prvo tekmo sezono visoko izgubil. Foto: Reuters "Ko je imel 15 let, je že igral za člansko ekipo Reala Madrida. In igral je dobro. Poznam ga od malega, ko je imel pet let. Igral sem z njegovim očetom. Ta je bil moj mentor. Že takrat sem navezal stik z Luko in njegovo družino. Je rojen talent, ki ga ne vidiš prav pogosto," je novinarjem razlagal Dragić. Tudi o Saši Dončiću: "Saša je bil podoben košarkar kot Luka, a je igral na položaju štiri. Dobro je podajal, metal za tri točke. Tudi njegov oče je znal vse." Da je Luka že tako mlad tako dober, Goran pripisuje tudi evropski košarki. "V Evropi se igra drugačna košarka kot v NBA. Podobna je tisti, ki jo je pred leti igral San Antonio Spurs. Več je podaj, več timske igre. Morda tudi zato bolje razume igro."

Goran je nekdanjega soigralca iz reprezentance opisal kot zelo zabavnega fanta, tako na parketu kot izven igrišč. Povsem drugačen pa postane po porazu in morda bo zato proti Raptorsom še toliko bolj nevaren. "Že, ko sva pred štirimi leti igrala za reprezentanco, sem rekel, da ne čuti pritiska. Gre na parket in opravi svoje delo. To je velika redkost. Na Balkanu smo vsi malo vročekrvni. Kako bi rekel ... Včasih, ko ne igramo dobro, postanemo malo nori. Ampak to je naravno," je v smehu razlagal Dragić. Eden od kanadskih novinarjev pa mu je odvrnil, da Rašo Nesterović pa že ni bil tak. "O pa je bil. Verjemite mi. Mogoče ne tu v Torontu, ko je bil že proti koncu kariere. A je bil. Dobro ga poznam."