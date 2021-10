NBA začela pogovore o poenotenju košarke v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnoameriška košarkarska liga NBA je sporočila, da je začela pogovore z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) in evroligo o poenotenju košarke v Evropi. Ta se je razdelila leta 2000 ob vprašanju delitve denarja iz televizijskih pravic. Odtlej sta organizaciji na dveh bregovih in se ne moreta dogovoriti niti o terminih reprezentančnih tekem.

Obenem so zanikali govorice, da naj bi skušali ustanoviti ligo NBA Evrope.

"Začeli smo pogovore, kako lahko skupaj delujemo za rast košarke v Evropi, veselimo se naslednjih korakov in napredka," je povedal govorec NBA Mike Bass. Evroliga, pod njenim okriljem tekmujejo največji evropski klubi, pa je v sporočilu za javnost zanikala, da bi bilo to zametki NBA Evrope, kot je to poročala španska Marca.

Košarkarji iz Evrope imajo sicer velik vpliv v NBA. Eden vodilnih zvezd najmočnejše lige na svetu je Slovenec Luka Dončić, igralec Dallas Mavericks, Nemec Dirk Nowitzki je bil pred upokojitvijo več kot desetletje eden glavnih igralcev, prav tako že tekmovalno upokojeni Francoz Tony Parker pa je denimo šestkrat nastopil na tekmi vseh zvezd.

Zadnje tri nazive najkoristnejših igralcev rednega dela igre so šli v roke Evropejcem, grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je bil najboljši leta 2019 in 2020, Srb Nikola Jokić pa v minuli sezoni. Antetokounmpo je bil tudi najboljši košarkar končnice v prejšnjem tekmovalnem obdobju, ko je vodil Milwaukee do naslova prvaka.

