Dragićevi gostijo vodilne, Čančar bo znova gledalec

Toronto Raptors gostijo Chicago Bulls, ki so po treh tekmah še brez praske. Foto: Guliverimage

Na ponedeljkovem sporedu najmočnejše košarkarske lige na svetu je devet obračunov. Novo moštvo Gorana Dragića, ki je na treh tekmah vknjižilo zmago in dva poraza, pričakuje vodilno ekipo konference Chicago Bulls. Biki imajo na računu tri tekme in prav toliko zmag. Neporaženi Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar, ki ima težave z levim bokom in ne bo igral, bo tretjo zaporedno zmago iskal na domačem terenu, v Ball Areno prihajajo Cleveland Cavaliers.