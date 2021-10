Dončić oster: Ne smemo dovoliti, da se kaj takega spet zgodi

Čeprav so košarkarji Dallas Mavericks v noči na petek premagali San Antonio Spurs (104:99), so v vrstah teksaškega moštva po koncu tekme veliko razglabljali o slabem začetku. Osrednji zvezdnik moštva Luka Dončić je izpostavil površnost in najprej s prstom pokazal nase.

Ko je bilo sredi prve četrtine 25:5 za košarkarje San Antonio Spurs, se je začelo oblikovati vprašanje, ali bo tekma v celoti res tako enostranska.

"Malo bolj počasi smo začeli tekmo, to se ponavlja od začetka sezone," po koncu obračuna ni bil pretirano oster trener Dallasa Jason Kidd, ki se je po zadnjem zvoku sirene z izbranci le veselil zmage s 104:99.

"Slab začetek, nobene energije. Vsi smo bili površni, jaz v prvi vrsti."

Zato pa je bil ostrejši superzvezdnik Luka Dončić: "To je bil slab začetek, res slab. Nobene energije, vsi smo bili površni, jaz še posebno. Ne smemo dovoliti, da se nekaj takega spet zgodi. Grozen štart je bil."

Vrhunci igre Dallas Mavericks : San Antonio Spurs

Da se je zgodba za Dallas začela razpletati v pozitivno smer, je treba izpostaviti rezervno klop. V prvi vrsti organizatorja igre Jalna Brunsona (19 točk, sedem skokov in pet asistenc) in centra Maxija Kleberja (12 točk, deset skokov in šest blokad). Z nekoliko hitrejšo igro je druga linija zlomila goste iz San Antonia in v veliki meri pripomogla, da je Dallas vknjižil pričakovano tretjo zmago v sezoni.

"Oni so zaslužni, da smo zmagali. Izjemni so bili, vodila pa sta jih JB in Maxi," je pohvalil soigralce Dončić, ki je bil sicer na koncu s 25 točkami prvi strelec, a je v prvem polčasu igral pod svojimi zmožnostmi. Dosegel je le sedem točk, praktično prazne pa so bile statistične kolone pri asistencah in skokih, ki jih sicer redno zapolnjuje.

"Agresiven moram biti celotno tekmo"

Povsem drugačen je bil v drugem delu, v katerem je dosegel 18 točk, zbral pa je še pet asistenc in tri skoke: "V zadnji četrtini sem igral precej agresivneje kot v prvih treh. To moram početi celo tekmo," je izpostavil Dončić.

Foto: Reuters

"Ko sem vstopil v igro, sem želel spremeniti potek dvoboja. Dvignili smo tempo in naredili tekmo nekoliko bolj fizično," je izpostavil Brunson, ki je bil ključen mož ob zmagi Mavericks, ki jih v naslednjih dveh dneh čakata še dva obračuna – v noči na soboto z Denver Nuggets in v nedeljo ob 20.30 po našem času proti Sacramento Kings.