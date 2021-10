Neobičajna trojka na eni nogi hitro postala spletni hit #video

Stephen Curry je proti Memphisu do zadnje četrtine dosegel 36 točk, nato pa do konca napetega dvoboja (in poraza Golde Stata) zgrešil vseh šest metov iz igre.

Stephen Curry je proti Memphisu do zadnje četrtine dosegel 36 točk, nato pa do konca napetega dvoboja (in poraza Golde Stata) zgrešil vseh šest metov iz igre. Foto: Reuters

Ameriški košarkarski zvezdnik Stephen Curry slovi po izjemnem metu z razdalje, pogosto pa začini predstave tudi z nenavadnimi in spektakularnimi trojkami, doseženimi na način, ki meji na ekshibicijske tekme. Tako je bilo tudi na dvoboju z Memphisom, na katerem je spravil na noge navijače in nasmejal trenerja, sam pa se od začudenja prijel za glavo. S trojkami, doseženimi na eni nogi, v ligi NBA sicer navdušuje tudi slovenski as Luka Dončić.

Izkušeni ''ostrostrelec'' Stephen Curry že dolgo spada med najboljše igralce lige NBA. To dokazuje tudi v tej sezoni, v kateri je pri vrhu lestvice najboljših strelcev. Na zadnji tekmi proti Memphisu je dosegel 36 točk. V polno je zadel sedem trojk, ena izmed njih pa je postala spletna uspešnica, saj jo je dosegel na neobičajen način.

Nenavadna trojka Stephena Curryja:

Pri rezultatu 52:45 mu je Andre Iguodala podal žogo, nato pa se kljub veliki razdalji ni obotavljal in drzno, stal je le na eni nogi, igrivo vrgel na koš. Žoga je zadela cilj, dvorana Chase Center je eksplodirala od navdušenja, nasmejal se je tudi trener Steve Kerr. Curryju je uspela nova čarovnija. Sam kar ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Od začudenja se je prijel za glavo, nasmeh mu je zrasel do ušes.

To se mu ni zgodilo še nikoli v karieri

Atraktivna trojka je Curryju uspela v prvem polčasu, ko je šlo gostiteljem še vse po načrtih, saj so si priigrali že 19 točk razlike. Najboljši strelec Bojevnikov je uspešno nizanje točk nadaljeval tudi v tretji četrtini, do takrat dosegel že 36 točk, nato pa se mu je ustavilo. V slabih petih minutah, kolikor jih je prebil na parketu v zadnji četrtini, se ni vpisal med strelce, podobno se mu je zgodilo tudi v podaljšku. Tako je ostal pri 36 točkah.

Steph Curry has zero points in 4Q/OT of the last 3 games.



0-11 FG. pic.twitter.com/TOF8KUfJI5 — StatMuse (@statmuse) October 29, 2021

Na zadnjih treh tekmah ni v zadnji četrtini dosegel niti točke, iz igre je v tem delu srečanj zgrešil vseh 11 metov. Ljubitelji statistike v ZDA so izbrskali podatek, da se mu je to zgodilo sploh prvič v karieri.

Ja Morant je bil prvi junak Memphisa ob gostujoči zmagi v San Franciscu. Foto: Reuters

Gostje iz Memphisa so to znali izkoristiti. Na krilih razigranega Jaja Moranta, ki je kar 23 od skupno 30 točk dosegel v drugem delu tekme, so po podaljšku (104:101) premagali Golden State. S tem so Bojevnikom, ki še vedno nastopajo brez poškodovanega Klaya Thompsona, zadali prvi poraz v tej sezoni. Zanimivo je, da sta Morant in Curry najboljša strelca lige NBA. Sta tudi edina košarkarja, ki na tekmo v povprečju dosegata vsaj 30 točk (oba imata povprečje 30,4).

