Slovenci za polfinale proti svetovnim prvakom Nemcem

Slovenski košarkarji, ki so v osmini finala izločili Italijo in si priborili četrtfinalno vstopnico, se bodo danes ob 20. uri v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi pomerili z Nemčijo, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Še prej, ob 16.00, se bosta pomerili reprezentanci Finske, ta je izločila favorite Srbe, in Gruzije.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Sreda, 10. september:

To bo za slovenske košarkarje tretji poskus preboja v polfinale evropskih prvenstev. Leta 2009 v Katovicah jim to ni uspelo, Srbi so bili močnejši, še vedno pa so sladki spomini na EuroBasket 2017, ko je Slovenija v Istanbulu ugnala Španijo in na koncu osvojila naslov evropskega prvaka.

Nemci bodo trd oreh. V četrtfinale bodo vstopili s šestimi zmagami (na tem prvenstvu še ne poznajo poraza) in tremi zaporednimi uspehi proti Sloveniji. Dobili so tudi tekmo predtekmovanja na svetovnem prvenstvu na Okinavi 2023 ter oba pripravljalna obračuna pred mesecem dni. V Stožicah je slavila s 103:89, dva dni pozneje v Mannheimu pa je bilo 80:70.

Glavna orožja Slovenije so borbenost, ekipni duh in Luka Dončić, ki je s povprečjem 34 točk na tekmo prvi strelec eurobasketa. Na zadnji tekmi osmine finala proti Italiji je dosegel 42 točk.

"Po mojem mnenju je Nemčija trenutno najbolj dominantna ekipa. Dosegajo več kot sto točk na tekmo. Veliko je situacij, v katerih se hranijo z dobro obrambo, ukradenimi žogami in protinapadi. Hitro zaključuje napade, imajo veliko posesti, mogoče v nekaterih elementih skušajo igrati precej podobno kot mi. Prva stvar, ki bo pomembna, je to, da moramo imeti pameten in učinkovit napad in ne dovoliti, da prihaja do ukradenih žog in da na ta način prelomijo tekmo," je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je odgovoril tudi na nemške kritike na račun Dončića.

Na prvih dveh četrtfinalih je Turčija premagala Poljsko, Grčija pa je bila boljša od Litve. Zmagovalec zadnjega četrtfinala Slovenija - Nemčija bo v polfinalu v petek igral proti boljšemu iz dvoboja Finska - Gruzija.

