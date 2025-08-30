Evropski in olimpijski podprvaki druga ovira za Slovence

Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 17. uri v Katovicah čaka dvoboj drugega kroga. Po uvodnem porazu proti gostiteljem Poljakom se bo četa Aleksandra Sekulića udarila z aktualnimi podprvaki Francozi, ki kljub dokaj prevetreni zasedbi ponovno kotirajo v ožji krog favoritov za naslov, v prvem krogu pa so gladko odpravili Belgijce. Poleg slovenske skupine D bodo tekme drugega kroga igrali tudi v skupini C, reprezentance skupin A in B pa že čakajo tekme tretjega. Pestro bo že na prvi tekmi dneva, ko se bosta ob 12.30 udarili Nemčija in Litva, prvi resen test pa čaka tudi Srbijo, ki bo v Rigi – ob isti uri kot Slovenija Francijo – izzvala gostiteljico Latvijo.

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Slovensko košarkarsko reprezentanco po porazu na uvodu v prvenstvo s 95:105 proti razigranim Poljakom že v drugem dvoboju čakajo favoriti skupine in eni izmed glavnih favoritov za naslov Francozi. Čeprav so po lanskih olimpijskih igrah ob koncu reprezentančnih karier ter določenih odpovedih in poškodbah na EuroBasket pripotovali v močno spremenjeni zasedbi, pa ob tem, da imajo v kadru štiri igralce iz lige NBA, preostalih osem pa zastopa klube v evroligi, še vedno spadajo v sam vrh.

Slovenska reprezentanca, ki za ohranitev upov na napredovanje iz enega izmed prvih dveh mest iz skupine po uvodnem porazu že skorajda nujno potrebuje zmago, se je je s Francijo do zdaj pomerila na točno 20 srečanjih, dobila pa jih je šest. Zadnjič sta se reprezentanci pomerili na EuroBasketu pred tremi leti, ko je Slovenija na krilih Luke Dončića (47 točk) slavila z 88:82.

Luka Dončić je pred tremi leti Francozom nasul kar 47 točk. Foto: Vid Ponikvar

Prav Dončić, ki je na srečanju proti Poljakom dosegel 34 točk, bo ključno orožje Slovenije v dvoboju z galskimi petelini, več pa se pričakuje predvsem od Klemna Prepeliča, ki se je po slabšem dnevu na uvodu v prvenstvo po srečanju tudi sam posul s pepelom in dejal, da odgovornost za poraz leži na njem: " Luka je prvi igralec te ekipe, kar je neizpodbitno dejstvo, ekipa skuša najti rešitve tudi, ko njega ni na igrišču, poskušamo mu olajšati zadeve. Kot sem že rekel, ta poraz sloni predvsem na meni, preostali izkušeni igralci so se dobro odzvali, tudi mlajši so dodali svoje, zase pa upam, da se bom že na naslednji tekmi razigral."

Že ob 14. uri se bosta v skupini D udarili Belgija in Islandija, v večernem dvoboju pa bodo gostitelji Poljaki igrali z Izraelom.

Svetovni prvaki proti Litvi, Jokić in druščina pred prvim pravim testom

Srbija bo lovila še tretjo zmago. Foto: Reuters Poleg skupine D bodo dvoboje drugega kroga igrali tudi v skupini C, kjer bo branilka evropskega naslova Španija po uvodnem neuspehu proti Gruziji prvo zmago lovila proti Bosni in Hercegovini.

V skupinah A in B pa bodo na sporedu srečanja tretjega kroga. Že na uvodni tekmi dneva bomo spremljali spopad neporaženih Nemcev in Litovcev, Srbijo na čelu z Nikolo Jokićem pa po uvodnih zmagah nad Estonijo in Portugalsko čaka najtežji test do zdaj. Nasproti ji bo stala gostiteljica Latvija, ki je bila na prvih dveh srečanjih polovično uspešna.

