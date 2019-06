Slovenke po hudem boju na kolena spravile Turčijo

Slovenske košarkarice so manj kot 24 ur po nesrečnem porazu na uvodni tekmi evropskega prvenstva proti Madžarski (84:88) v Nišu z 62:55 premagale favorizirano Turčijo. Do zmage po hudem in napetem boju so Slovenke prišle oslabljene, igrale so brez Eve Lisec, ki se je poškodovala na četrtkovi tekmi.

Slovenke so se tudi brez članice začetne peterke selektorja Damirja Grgića pogumno in odločno zoperstavile favorizirani Turčiji, ki je uvodni obračun z Italijo izgubila s 54:57. Do prve zmage na tem EuroBasketu so prišle z izidom 62:55.

Nika Barić je dosegla 9 točk, a z uporabnimi žogami pridno zalagala soigralke, ubrala je namreč kar 12 asistenc.

Najboljša strelka v slovenski vrsti je bila Teja Oblak, ki je dosegla 18 točk, Anamarija Prezelj jih je dodala 13, Shante Evans pa 10. Najboljša turška košarkarica je bila Kiah Stokes, ki je 17 točkam dodala še 19 skokov.

Fotogalerija s tekme Slovenija : Turčija (Foto: Vid Ponikvar):

Eva Lisec k sreči ni huje poškodovana, včerajšnji pregled z ultrazvokom je bil spodbuden, a je košarkarica danes na treningu čutila preveč bolečin, da bi vodstvo reprezentance tvegalo z njenim nastopom, so sporočili iz KZS.

V soboto bo v Nišu prost dan, v nedeljo pa Slovenijo ob 18.30 čaka še obračun z Italijo, ki bo morda odločilen za uvrstitev na eno od prvih treh mest v skupini, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje.

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu. Slovenska skupina C se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino D, v kateri se merijo Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija.

Slovenske košarkarice šele drugič igrajo v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so končale na 14. mestu med 16 reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji.

