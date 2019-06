Odpotovala z drugačnimi očmi, morda bo imela tudi podporo brata Jana Oblaka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teja Oblak je z 28 leti najbolj izkušena slovenska reprezentantka na letošnjem evropskem prvenstvu. Uvodni del bodo dekleta odigrala v Nišu, kjer lahko pričakujejo veliko podporo slovenskih navijačev. Z njihovo pomočjo računajo, da se bodo uvrstile v drugi del v Beograd, kjer bodo izločilni boji. Teja je prišla v reprezentanco z dobro popotnico. Konec evropske klubske sezone je bil zanjo sanjski. S Prago, ki ni veljala za favorite elitne Evrolige, se je najprej uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice, nato pa tam osvojila tretje mesto.

Je bilo tretje mesto na zaključnem turnirju Evrolige za vas dobrodošlo?

To mi je veliko pomenilo. Od sezone nismo veliko pričakovale. Zaključni turnirji so specifični. Lahko jih primerjaš z evropskim prvenstvom. Izkušnjo več imam, sploh ker smo osvojili še tretje mesto.

Ostajate v Pragi?

Dogovorjeni smo še za eno sezono. Dobrodošlo je, da vse punce ostanemo. Priključila se bo le ena igralka, tako da bomo imeli dobro ekipo.

Zdaj so misli osredotočene povsem na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo v četrtek. Videti je, da ste z dekleti zelo povezane.

Kar se kaže na zunaj, je v resnici tudi v ekipi. Veliko se družimo zunaj treningov. Ko je počitek, počivamo. Vzdušje je res dobro. Tudi v prejšnjih letih nismo imeli težav z vzdušjem in kemijo.

Je zdaj drugače, ker je pred vami drugo evropsko prvenstvo? Na letošnje ste odpotovali z drugačnimi očmi.

Drugače je. Na prvem nismo vedeli, kaj nas čaka. Vedeli smo, da je bila skupina težka, ne pa, kaj pričakovati. Zdaj gledamo drugače. Vsi si želimo priti iz skupine. Saj je bil tudi takrat takšen cilj, vendar bolj tihi. Vsi želimo več. Ko treniramo in se pogovarjamo, je jasna želja, da gremo naprej. Težko je govoriti o oddaljenih stvareh, a nikoli ne veš. Si pa vsi želimo, da bi naredili nekaj več.

"Ko se pogovarjamo s trenerji in igralkami, je videti, da smo vsi bolj samozavestni. Gledamo le nase." Foto: Matic Ritonja/Sportida

So višji cilji povezani le zaradi kakovosti ali morda tudi zaradi bližine in podpore navijačev, ki se vam obeta?

Tudi zaradi tega. Srbija je dobrodošla za gledalce. Predvsem pa zaradi izkušenj, ki smo si jih pridobile v prejšnjih letih in na prvem evropskem prvenstvu. Skupina je na prvi pogled nekoliko lažja kot tista leta 2017. Vse po malem vpliva.

Ko ste ravno omenili skupino, kako bi ovrednotili tekmice?

Mislim, da so favoritinje Turkinje. Prihajajo iz prvega bobna, če gledamo na podlagi žreba. Prva tekma z Madžarsko bo kar odločilna. Če želimo kaj narediti, moramo zmagati. To je dejstvo. O Italiji ne govorimo veliko, ker je prosti dan in še ena tekma. Dobro moramo štartati.

Ali se čutite bolj samozavestne?

Zagotovo. Generacija se je sicer malce spremenila. Prišle so mlajše. Ko se pogovarjamo s trenerji in igralkami, je videti, da smo vsi bolj samozavestni. Gledamo le nase.

Koliko navijačev pričakujete?

Dobro bi bilo, da bi jih bilo čim več. Če bodo že vsi sorodniki, bo še toliko večja številka. Kdorkoli bo prišel, bo več kot dobrodošel in bo za nas pomenil plus. Verjamem, da ti, ki bodo prišli, ne bodo le sedeli in gledali, ampak bodo dobro navijali.

Ali je brat Jan dejal, da vas bo prišel pogledat na tekme?

Ni še prepričan. Če pridemo v Beograd, verjetno.

Skupaj s selektorjem Damirjem Grgićem bosta nastopila na drugem evropskem prvenstvu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi njemu košarka ni tuja, kakor tudi vam ne nogomet.

Ko smo bili mlajši, smo igrali vse športe. Oba sva nadarjena za več športov. Česarkoli sva se lotila, nama je šlo. Šport imamo v krvi.

Ali sta kdaj igrala košarko ena na ena?

Ko sva bila mlajša, da, zdaj pa ne. Ne spomnim se, kdo je zmagal.

Bi ga zdaj premagali?

Zame bi bila težava, ker ima on višino (smeh, op. a.). Morda bi morala igrati z omejenimi pravili (smeh, op. a.).

Koliko vas v tujini sprašujejo o njem? Vendarle je med najboljšimi vratarji na svetu?

Me sprašujejo, vendar ne preveč. Nekateri sploh ne vedo, da sva v sorodu. A je vse več tega. Sprašujemo me bolj splošne stvari o njem in ne drezajo globlje.