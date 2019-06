Slovenke so ob podpori približno 300 slovenskih navijačev na tribunah dvorane Čair pokazale veliko srčnosti, borbenosti, predvsem pa hrabrosti in zbranosti.

Košarkarice Slovenije so v 2. krogu evropskega prvenstva v Nišu (skupina C) premagale Turčijo z 62:55 (14:14, 30:29, 46:47).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zabeležila prvo zmago na evropskem prvenstvu v Nišu. Navkljub odsotnosti najvišje igralke Eve Lisec, ki se je poškodovala ob porazu na prvi tekmi z Madžarsko, so premagale Turčijo z 62:55.

Slovenija tako ostaja v igri za eno od prvih treh mest v skupini, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje. Ob ugodnem razpletu ter zmagi na zadnji tekmi v nedeljo ob 18.30 proti Italiji je dosegljivo celo prvo mesto, ki neposredno pelje v četrtfinale. Drugo in tretjeuvrščeni ekipi čakajo dodatne kvalifikacije.

Zgodovinski trenutek

Zmaga Slovenije je veliko presenečenje, predvsem pa zgodovinski trenutek za slovensko žensko košarko. Slovenija namreč šele drugič nastopa na evropskem prvenstvu, na prvem pred dvema letoma pa je zabeležila le zmago proti Grčiji. Tokrat je premagala šesto reprezentanco na svetu po lestvici Fiba in pred eurobasketom prve favoritinje skupine v Nišu, ki so tako doživele že drugi poraz v dveh dneh.

Uspeh ima še dodatno težo, saj je Slovenija nastopila močno oslabljena. Manjkala je najvišja igralka, 192 centimetrov visoka Eva Lisec, ki se je poškodovala v četrtek proti Madžarkam.

Njen nastop je visel v zraku vse do zadnjega trenutka. Zdravniški pregledi niso razkrili nobene hujše poškodbe mečne mišice leve noge, vendar pa so bile bolečine prehude, da bi lahko Liščeva stopila na parket. Igralke je spodbujala s klopi, glede na to, da je soboto dan premora, pa je zelo verjetno, da bo v nedeljo že nared za igro.

Izjemna podpora s tribun

Slovenke so ob podpori približno 300 slovenskih navijačev na tribunah dvorane Čair pokazale veliko srčnosti, borbenosti, predvsem pa hrabrosti in zbranosti. S čvrsto igro so zaustavile turške napade in nadoknadile zaostanek več kot petih centimetrov v povprečju (179,3 cm - 184,5 cm), s preudarno igro v napadu pa so Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Shante Evans (10 točk, 6 skokov), Nika Barič in ostale izbranke selektorja Damirja Grgića držale ravnovesje na semaforju.

Prvo četrtina je bila izenačena, v 18. minuti je imela Slovenija osem točk prednosti (28:20), na odmoru med polčasoma le še eno. Turkinje so do najvišjega vodstva prišle na začetku drugega dela (44:37), a zgolj za kratek čas, saj so se punce vrnile v vodstvo z delnim izidom 9:0.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji četrtini, v kateri so Turkinje dosegle le osem točk. Nazadnje so vodile v 35. minuti z 51:50. Nika Barič (9 točk, 12 podaj) je zadela za 52:51, prva strelka tekme Teja Oblak (18 točk, met 7:17) je s košem in dodatnim prostim metom poskrbela za 56:51 (2:47 do konca tekme), ista igralka pa je minuto kasneje zadela še dva prosta meta za 59:53. Zasluženo zmago je s trojko v zadnjih sekundah potrdila Annamaria Prezelj (13 točk, 4 skoke, trojke 3:4).

"Dekleta so pokazala ogromno znanja in srčnosti" Damir Grgić, selektor Slovenije: "Vsaka čast puncam, pokazale so veliko srce in karakter. Ponosen sem, da sem njihov trener. Situacija pred tekmo, ko smo spoznali, da Eva Lisec ne bo mogla igrati, ni bila rožnata, toda dekleta so pokazala ogromno znanja in srčnosti ter dokazala to, kar poudarjam že nekaj let, da lahko igramo z vsemi reprezentancami na svetu. Premagati takšno ekipo, kot je Turčija, in to v nepopolni postavi je zgodovinski dosežek. Zahvaliti se moram tudi slovenskim navijačem na tribunah. Takšnega vzdušja še nisem doživel v svoji karieri in verjamem, da bo na naslednjih tekmah še boljše." Teja Oblak: "Pustile smo dušo in srce na igrišču. Prav vsaka igralka, ki je stopila na parket, je dala svoj maksimum. To je res velika zmaga in kapo dol vsej reprezentanci od prvega do zadnjega. Vedele smo, da je zmaga ključna za ohranitev upanja, saj bi bile sicer odvisne od drugih rezultatov, hkrati pa smo tik pred tekmo izvedele, da se bomo morale še toliko bolj potruditi, saj Eva ni bila pripravljena za igro. A pred takšnimi slovenskimi navijači, ki te bodrijo vseh štirideset minut, ni težko iztisniti iz sebe še zadnje atome moči. Tudi z njihovo pomočjo so obdržale zbranost in v odločilnih trenutkih ohranile mirno roko."