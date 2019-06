Slovenke redni del EP končujejo s porazom, v Beograd s tretjega mesta

Prvo mesto skupine C, ki je igrala v Nišu, si je zagotovila Madžarska, brez možnosti za napredovanje pa je po petkovem porazu s Slovenkami ostala Turčija, ki je sicer v zadnjem krogu Madžarsko premagala. Madžarke so si zagotovile četrtfinale, Italijanke in Slovenke se bodo morale zanj spopasti v repesažu z drugo in tretjo reprezentanco iz skupine D.

Sproščenost ni prinesla rezultata

Slovenke so proti Italiji igrajo sproščeno, selektor Damir Grgić je igralne minute namenjal tudi mlajšim košarkaricam, Eva Lisec, ki se je poškodovala na tekmi z Madžarsko, ni stopila na parket, soigralke pa je spodbujala s klopi za rezerve. Prvo četrtino so z 21:18 dobile Slovenke, drugo Italijanke z 18:11. V tretji četrtini so se Italijanke odlepile na + 13, v zadnjih deetih minutah pa prednost le še vzdrževale in se veselile zmage s 75:57.

Fotogalerija s tekme Slovenija - Italija (Foto: Vid Ponikvar):

Najboljša strelka v slovenski vrsti je bila tokrat kapetanka Nika Barić, ki je dosegla 15 točk, Shante Evans jih je prispevala 13, ob tem pa še devet skokov, Annamaria Prezelj pa je bila z 12 točkami tretja najboljša slovenska strelka. Med Italijankami je bila najbolj razpoložena Francesca Dotto z 18 točkami.

Križanje s "skupino smrti"

Slovenija se v drugem delu turnirja križala s skupino D, ki je upravičila naziv skupina smrti. V njej je pred zadnjima tekmama skoraj še vse mogoče. Srbija in Rusija imata dve zmagi, po eno Belgija in Belorusija. Srbkinjam se obeta prvo mesto, drugo Rusinjam, kar pomeni, da bodo slednje tekmice Slovenk v boju za četrtfinale.

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu. Slovenska skupina C se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino D, v kateri se merijo Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija.

Slovenske košarkarice šele drugič igrajo v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so končale na 14. mestu med 16 reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji.

Evropsko prvenstvo, skupina C:

Lestvica:

