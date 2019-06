Slovenke malce pokvarile vtis na EP

Košarkarice Slovenije so v 3. krogu evropskega prvenstva v Nišu (skupina C) izgubile z Italijo s 57:75 (21:18, 32:36, 43:56).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu evropskega prvenstva v Nišu izgubila z Italijo s 57:75 in se kot tretjeuvrščena iz skupine C seli v dodatne kvalifikacije za četrtfinale v Beograd. Njene tekmice v torek bodo znane po današnji zadnji tekmi v skupini D.

Izbranke selektorja Damirja Grgića so v Nišu premagale Turčijo in izgubile z Madžarsko ter Italijo. V repesažu se bodo pomerile z drugouvrščeno reprezentanco iz Zrenjanina, Srbijo ali Belgijo, ki se bosta srečali ob 20.30. Poraženke tega dvoboja bodo naslednje tekmice Slovenk.

Glede na to, da si je Slovenija mesto v Beogradu izborila že z zmago proti Turčiji v drugem krogu in da današnja tekma ni bila eksistenčne narave, je selektor Grgić priložnost ponudil vsem igralkam z izjemo Eve Lisec, ki se je poškodovala na prvi tekmi proti Madžarski.

A kljub temu, da je enajst Slovenk že v prvih enajstih minutah stopilo na parket in da Sloveniji sodniški kriterij milo rečeno ni bil naklonjen, so punce v prvem delu držale priključek. Vodili so za pet točk (19:14) in izgubljale s 30:36.

Drugi polčas je bila druga pesem. Italijanke so se razigrale, Slovenke pa niso pokazale tistega žara in agresivnosti kot na prvih dveh tekmah. Posledično so hitro zaostale na semaforju (36:45) in na koncu izgubile z osemnajstimi točkami razlike.

Ob dvanajstih izgubljenih žogah Slovenije, 35-odstoten metu iz igre, komaj 16-odstotnem za tri točke, izgubljenem skoku s 32:40, bode oči predvsem razmerje v osebnih napakah. Po treh četrtinah, ko je še obstajala možnost za preobrat je bil ta 17:8, v zadnjih minutah, ko je bil zmagovalec že odločen, pa ga je sodniška trojka znižala na 22:15.

"Delno smo pokvarili vtis Slovenije na tem evropskem prvenstvu" Damir Grgić, selektor Slovenije: "Prevzemam krivdo za poraz. Glave enostavno niso bile na pravem mestu. Delno smo pokvarili vtis Slovenije na tem evropskem prvenstvu, vseeno pa moramo biti ponosni, da smo se uvrstili med dvanajst najboljših ekip v Evropi. Zdaj imamo en dan počitka, nato pa nas čaka glavna tekma na evropskem prvenstvu. Verjamem, da bomo v Beogradu odigrali veliko boljšo tekmo. Annamaria Prezelj: "Danes ni bil naš dan. Nismo imele tiste energije, ki smo jo pokazale proti Turčiji. Nismo zadele kar nekaj odprtih metov in Slovenija s takšno igro ne more zmagati. Preveč je bilo tudi živčnosti, preveč smo se ukvarjale z nepotrebnimi stvarmi, tako da je Italija zasluženo visoko zmagala. Zavedamo se, da s takšno igro ne moremo zmagovati, če bomo prikazale odločnost v napadu in obrambo kot proti Turčiji, pa lahko v torek premagamo kogarkoli."

Slovenija : Italija 57:75 (21:18, 32:36, 43:56) Dvorana Čair, gledalcev 550, sodniki: Ciulin (Romunija), Kozlovskis (Latvija), Čajkovskij (Ukrajina). Slovenija: Oblak 4 (0:2), Prezelj 12 (2:3), Goršič 2, Barič 15 (3:4), Jakovina 7, Friškovec 4 (4:6), Evans 13 (5:6). Italija: Romeo 4 (4:4), Sottana 7, Zandalasini 9 (3:4), F. Dotto 18 (2:4), Crippa 15 (4:4), Cinili 4, Andre 13 (3:4), Penna 5 (1:2). Prosti meti: Slovenija 14:21, Italija 17:24.

Met za dve točki: Slovenija 17:38, Italija 20:40.

Met za tri točke: Slovenija 3:18 (Barič 2, Jakovina), Italija 6:20 (Crippa 3, F. Dotto 2, Sottana).

Skoki: Slovenija 32 (28 + 4), Italija 40 (32 + 8).

Osebne napake: Slovenija 22, Italija 15.

Pet osebnih: /.

