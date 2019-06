Slovenske košarkarice prispele v Niš

Nika Barič in soigralke so prispele na prizorišče evropskega prvenstva.

Nika Barič in soigralke so prispele na prizorišče evropskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Slovenske košarkarice so prispele na prizorišče evropskega prvenstva. Ob sedmi uri so zapustile Laško ter z ljubljanskega letališča poletele v Beograd. Po nadaljnjih treh urah vožnje z avtobusom so v popoldanskih urah prispele v Niš, se namestile v uradnem hotelu ter tako postale del letošnje evropske košarkarske elite.

Izbranke slovenskega selektorja Damirja Grgića bodo drevi že vadile v dvorani Čair, je v sporočilu za javnost zapisala KZS.

Če uvodni dan mineva v spoznavanju utripa evropskega prvenstva, pa bo sreda že povsem v znamenju EuroBasketa. Kapetanko Niko Barič in soigralke še pred dopoldanskim treningom čaka uradno snemanje in fotografiranje za potrebe organizatorjev prvenstva, popoldanskemu treningu pa bo seveda sledil še sestanek in temeljita priprava na uvodni dvoboj proti Madžarski, ki bo na sporedu v četrtek ob 16. uri.

Tako kot vse dni od začetka priprav, je v ekipi tudi med potjo v Niš vladala dobra volja. Odhod na prvenstvo so se še posebej nestrpno pričakovale novinke na velikem tekmovanju. Teh je v slovenski ekipi kar šest: Eva Rupnik, Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar, Teja Goršič in Merisa Dautović so namreč pred dvema letoma še stiskale pesti za zdajšnje soigralke, ki so zaključni turnir v Pragi končale na 14. mestu.

Veliko razlogov za zadovoljstvo ima v teh dneh Shante Evans. Še pred začetkom EuroBasketa je namreč rešila klubski status v novi sezoni. Iz Francije se seli na Poljsko, in sicer v ambiciozen klub Artego Bydgoszcz. Tako so v slovenskem dresu trenutno brez delodajalca še Nika Barič in Teja Goršič ter Eva Rupnik in Tina Jakovina, ki sta v minuli sezoni igrali v Nemčiji.

Slovenija se bo v prvem delu tekmovanja v Nišu pomerila z Madžarska (26. junija ob 16. uri), Turčijo (27. junija ob 16. uri) ter Italijo (30. junija ob 18.30).