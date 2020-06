Zamisel Rogličevega šefa: stalne številke za kolesarje, kot jih imajo košarkarji

Kolesarji na vsaki dirki dobijo nove številke, te so natisnjene na precej neuglednem lističu, ki ga nato pripnejo na dres, ker pa so vsi člani ekipe v enakih oblačilih, ob tem pa nosijo še čelade, je navijačem težko spremljati svoje idole. Tudi šef našega asa Primoža Rogliča pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma Richard Plugge meni, da bi bilo mogoče stanje zlahka izboljšati.

100% agree! That’s why we are doing this already a couple of years. Get rid of the bib-nmbrs and give every rider per team his own number. Best way to recognise riders and build stars. pic.twitter.com/7WNLs5lpJW