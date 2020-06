CCC se umika iz kolesarstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ochowitz pa kljub odpovedi sponzorja, ki je v času epidemije že znižal dajatve kolesarjem, osebje pa je celo ostalo brez služb, ostaja optimističen. Nekdanji kolesar, pozneje pa direktor ekip 7-Eleven, Motorola in BMC Racing, je prepričan, da je zanimanje za kolesarstvo dovolj veliko, da bo našel novega generalnega sponzorja.

Optimizem mu povečuje tudi dejstvo, da je opremljevalec koles, podjetje Giant, že obljubil sodelovanje za vnaprej, če bo Ochowitz našel glavnega sponzorja.

CCC, za katera sta od Slovencev v preteklosti vozila Marko Kump in Jan Tratnik, zdaj pa je glavna zvezda ekipe olimpijski prvak Greg Van Avermaet, ki je direktorju že izrazil podporo in zatrdil, da ekipi daje čas in da je ne bo kar tako zapustil, je leta 2019 podpisal triletno pogodbo. A epidemija je globoko zarezala v njegovo poslovanje, zato se bo moral posloviti.