Hitri modni trik: s pravimi čevlji do spektakularnega videza #video

Ne veste, kako iz strogega poslovnega videza smukniti v sproščen stajling, ki vam ga bodo zavidale prijateljice? Čisto preprosto: s pravo kombinacijo čevljev in torbice.

Najprej v šoping, potem pa stiliranje: Nataša Naneva je v trgovini CCC izbrala svoje najljubše čevlje in torbice sezone in se odločila, da nam pokaže, kako preprosto lahko menjavamo stajlinge in se na hitro prilagodimo različnim priložnostim – preprosto tako, na primer, da namesto modnih športnih copatov obujemo elegantne salonarje.

Preverite, kakšni so najbolj uspešni outfiti te sezone po predlogu simpatične Nataše Naneve:

Popestrite vsakdanji stajling

Navadne kavbojke z enobarvno majico ali puloverjem lahko kombiniramo z diskretnimi dodatki, lahko pa zelo hitro pričaramo čisto unikaten stajling: črnino jeansa tako razbijemo s čevlji in torbicami različnih barv, za nekoliko drznejši in bolj barvit sprehod po mestu pa lahko poskrbimo s trendi barvo – rumeni in udobni čevlji z nizko peto?

Da, to je barva, ki jo absolutno morate imeti v svoji garderobi.

Foto: Bojan Puhek

Za še bolj iskriv modni korak! Foto: Ana Kovač To je barva, ki se mora večkrat znajti v vaši omari – na čevljih, torbicah in oblačilih. Odlično jo lahko kombinirate in z njo izražate nekaj svoje iskrive samosvojosti. V trgovini CCC lahko poleg rumenih izberete tudi rožnate! Da bo nakupovanje še lažje, pa imate na voljo tudi široko izbiro torbic za vsako priložnost.

Od športnega do super seksi videza

Modri jeans je prava osnova za različne modne učinke. Nataša je z njim najprej sestavila vsakdanji videz – z navadno belo majico, športno jakno in zelo modnimi in vpadljivimi športnimi copati. Svoj nedeljski outfit je zaokrožila s praktičnim belim nahrbtnikom.

In kako lahko jeans spremenimo v prefinjeno eleganco? Čisto preprosto: športno jakno nadomestimo s klasičnim črnim suknjičem in namesto superg obujemo elegantne in vpadljive salonarje z zavidljivo visoko peto. Nahrbtnik pustimo doma in izberemo preprosto elegantno torbico.

Eleganca še nikoli ni bila tako preprosta!

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek Športni copati vseh barv in oblik! V trgovinah CCC lahko izberete svoje najljubše ali celo kupite kakšnega več – dostopne cene in neverjetno udobje vas bodo takoj prepričale! Kombinirate jih lahko po trenutnem navdihu – k strogo športnemu stajlingu ali v bolj drznih kombinacijah s poletnimi krili ali oblekami. Foto: Bojan Puhek Salonarji so spet med nami in napovedujejo ženstveno sezono z veliko barvami. V svoji garderobi morate imeti vsaj en par črnih za ultimativen glamurozni videz in vsaj ene barvne, ki bodo na edinstven način poudarili vaš temperament.

Večna črna eleganca: naj zasije

Nataša je želela pokazati še en modni trik: kako ustvariti popoln koktajl videz za poletne večere? Če stavite na klasično nevpadljivost, potem svojo črno oblekico kombinirajte z elegantnimi črnimi sandali z visoko peto in prefinjeno črno torbico.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Če pa bi radi svoji črnini dodali kanček nagajivosti, pa preprosto zamenjajte dodatke: kaj pravite na rdeče čevlje in rjavo torbico? Super šik in hkrati seksi!

Malo več mladostniške sproščenosti lahko ustvarite z rožnatimi sandali in preprosto torbico – večerna eleganca se tako v hipu lahko spremeni v stajling za pozno popoldanski romantičnih pobeg v dvoje.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek Črni sandali s peto? Veliki da za celotno poletje! Lahko jih kombinirate tako kot Nataša, z lahkoto pa jih obujete k svojim najljubšim kavbojkam. Dnevna različica črnih so tudi rožnati – odlična izbira kombinacije k poletnim oblekicami, ki letos dišijo po nostalgični romantiki.

Foto: Bojan Puhek Rdeča barva bo nedvomno zaznamovala vaše naslednje modne mesece. Ne samo z modnimi dodatki, odločite se za klasičen rdeči hollywoodski glamur tudi, ko izbirate oblačila. Pri tem pa ne pozabite še na zelo pomembne detajle – živalski vzorci za malo več drznosti.

Bodite drzne in eksperimentirajte!

Foto: Ana Kovač Za vsako priložnost drugačen stajling? Brez težav z izbiro pravih dodatkov. S čevlji in torbicami lahko ustvarjamo različne kombinacije in v trenutku lahko preidemo iz klasične elegance do, če želite, pisane avantgarde.

Od romantične princeske do urbane poslovne ženske v nekaj preprostih korakih – na srečo lahko v trgovinah CCC izbirate med široko ponudbo stilov obutev, torbic in drugih modnih dodatkov, ki bodo vašim outfitom dodali tisto pravo piko na i.

Največje spremembe stajlingov lahko naredite tako, da pete zamenjate s čevlji z nizkim podplatom ali celo supergami. Nikoli pa ne smete zanemariti pomena torbic, ki lahko v trenutku pokvarijo celoten stajling – športni nahrbtnik na primer nikakor ne spada k petam.

Bodite drzne: svojim kombinacijam dodajte več barvitosti. Ne spreglejte barv te sezone: rumena, rožnata in rdeča – z njimi boste z lahkoto dopolnjevali črne in bele, pa tudi nežne zemeljske barve, ki letos krasijo našo garderobo.

Foto: Ana Kovač