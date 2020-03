To so čevlji, ki bodo zaznamovali vašo pomlad #video

Z Natašo Nanevo smo se odpravili nakupovat v trgovino CCC, kjer je nabrala kar nekaj zelo modnih in udobnih spomladanskih čevljev, s katerimi bo ustvarjala najrazličnejše sloge.

Nataša Naneva je inštruktorica zumbe in manekenka, ki o sebi pravi, da je preprosta in razumevajoča oseba, ki išče hvaležnost na vsakem koraku. Uživa v svojem delu, to zanjo pomeni bolj hobi kot službo. Rada je tudi v kuhinji, kjer se predaja svojemu pekovskemu ustvarjanju z drožmi.

Kako se je Nataša lotila nakupov?

Natašo smo povprašali, ali jo lahko pospremimo po spomladanskih nakupih, da nam pokaže svoj izbor najljubših čevljev. Trgovina CCC je idealen kraj za uspešne nakupe in za raznoliko izbiranje čevljev in dodatkov, s katerimi lahko vrhunsko dopolnimo svoje stajlinge.

Foto: Ana Kovač

Sprehod med prodajnimi policami je bil prvovrstna modna izkušnja. Od elegantne klasike do pisane mladostniške navihanosti – čevljev je toliko in za vse okuse, da je nakupovanje res pravo doživetje. "Danes je bila moja pozornost usmerjena predvsem v barvne lestvice razstavljenih čevljev in torbic. Nikoli si ne bi mislila, ampak tokrat me je noro fascinirala rožnata barva, ki me sicer le bode v oči. Doma imam mogoče le eno rožnato majčko, pa še ta bolj sameva v omari, tokrat pa so me preprosti rožnati sandali s paščkom in debelejšo peto res presenetili. Niso le lepi na pogled, ampak so tudi zelo udobni, kar je za moj okus zelo pomembno." Prav živahnost barv in modelov v trgovini vzbuja pozornost in te spodbudi, da poskusiš nekaj novega, se opogumiš in izbereš barve, ki jih sicer nikoli ne bi.

"Prav tako so mi v oči padli rjavi kavbojski gležnjarji, ki se preprosto podajo k sto in eni kombinaciji moje obstoječe garderobe, in pa seveda salonarji, ki naredijo podobo kavbojk in majčke enostavno, a popolno."

Natašino popolno modno obdobje sicer šele prihaja, saj se najbolje počuti v poletnih stajlingih: "Moja najljubša podoba je zagotovo poletna, z odprtimi sandali in lahkotno poletno oblekico."

Foto: Ana Kovač

Pri sestavljanju svojih vsakodnevnih stajlingov se zelo dobro zaveda, kako pomembna je prav izbira čevljev: "Kombinacijo lahko lepo popestrijo ali celo uničijo. Na primer klasično črno oblekico lahko skombiniramo z odbitimi čevlji in bomo takoj vpadljive, videti bomo vau!"

Njen okus za modo je precej klasičen, zato želi pri nakupovanju novih kosov oblačil predvsem osvežiti svojo garderobo. Navdih za svoje modne nakupe pogosto poišče na modnem tednu, zelo rada prelista tudi kakšno modno revijo.

Na splošno pa je svoj okus za modo močno izostrila tudi kot manekenka: "Takšna izkušnja mi zelo pomaga predvsem zato, ker ponavadi na snemanjih in modnih revijah, ko nosim določena oblačila, kak kos tudi odkupim in sem presrečna, ker sem, medtem ko sem delala, opravila tudi nakup. Zmagovalna kombinacija (smeh, op. p.)." Pomaga pa tudi, pravi, že opazovanje stilistov pri delu, kako kombinirajo nekatera oblačila in materiale. "Od njih sem se že veliko naučila, predvsem tega, kako kombinirajo barve in vzorce, ki si jih sama ne bi upala."

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Prava lepota prihaja od znotraj

"Od nekdaj sem zagovornica tega, da prava lepota prihaja od znotraj. Če se dobro počutimo v svoji koži, žarimo tudi navzven. In ženski, ki je srečna, vsaka majčka, kavbojke, čevlji bolje pristajajo kot ženski, ki je 'tipi topi', po zadnjih modnih smernicah, v očeh pa ni tiste iskrice, " zagotavlja Nataša, ki na tak način svetuje tudi vsem, ki se obračajo nanjo za kakšen nasvet. Kot trenerka zumbe je namreč ves čas v stiku s številnimi ženskami, ki jo prosijo za lepotni nasvet.

"Moj nasvet je pravšnja količina tekočine, zdrava hrana, gibanje, uživanje vitamina C in D (še posebej zdaj, ko smo v obdobju koronavirusa), na litre čaja sladkega pelina, preprosto pa moramo biti zadovoljne s svojim videzom in se ne smemo NIKAKOR in NIKOLI primerjati z danes vsem tako pomembnimi slikami na družbenih omrežjih."

Foto: Ana Kovač "Kot pogled na turkizno morje z barvitim sončnim zahodom in neskončnim zelenjem rastja na plaži. Nova kolekcija prinaša veliko svežine in barvnih spektrov brez meja. Začutiti je mogoče prihajajočo pomlad, ki z vseh strani že trka na vrata. Pastelna rožnata, svetlo modra, bež in rumena spominjajo na nežen šopek cvetočih tulipanov."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Kakšni so trendi letošnje pomladi?

Barve v vseh odtenkih bodo nedvomno močno popestrile vašo pomladno in poletno garderobo. Veliko je rožnate in svetlo modre, ki ju zlahka kombiniramo z zemeljskimi barvami in belo, ta bo to poletje nedvomno prevzela pomembno vlogo v naši garderobi. Klasična rdeča je prava izbira za vse tiste, ki bi želele poudariti svojo ženstvenost.

Živalski vzorci ostajajo v ospredju diskretno, z nežnimi poživitvami, ki nedvomno vsakemu stajlingu dodajo drugačno energijo. In prav energija je tista, ki se na poseben način izžareva v trenutnih modnih smernicah. Nežna eleganca se zelo dobro ujema tudi z bolj grobimi in radikalnimi dodatki. Avantgarda se odlično ujema z nežno nostalgijo.