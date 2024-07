Vplivnica je v pečici spekla torbico #video

Nara Smith je vplivnica, ki jo poznamo predvsem zaradi njenih izvirnih videoposnetkov na TikToku. Predstavlja se kot žena, ki svoj dan običajno preživi doma, ob tem pa kuha zelo okusne jedi. Vse naredi sama, tudi na primer burrato, bonbone in še marsikaj. Ob kuhanju pa je vedno urejena, včasih celo tako, kot da bi se odpravljala na gala večer. Vse to je pritegnilo številne ljudi, med njimi tudi prestižne znamke, ki so jo vključile v svoje marketinške kampanje. Nazadnje je v pečici spekla torbico, kar ji je naročila znana modna znamka. Vas zanima, katera?