Razkrili nečloveške razmere, v katerih nastajajo Diorjeve torbice #video

Modna hiša Dior se v promocijskih kampanjah pogosto hvali s tem, da so njihovi kosi produkt vrhunskega mojstrstva in izdelani v skorajda laboratorijskih pogojih. Ta teden pa so v javnost prišli posnetki iz obratov, v katerih delavci torbice za Dior izdelujejo v zelo slabih, celo nevarnih pogojih.

Gre za rezultat preiskave italijanskih karabinjerjev in vladne agencije za zaščito delavcev, ki so pod drobnogled vzeli več obratov v kitajski lasti na območju Milana, Monze in Brianze. Odkrili so vrsto kršitev, s katerimi so lastniki nižali stroške proizvodnje, predvsem izjemno slabe razmere za delo in življenje, ki so jih imeli delavci, mnogi med njimi nezakoniti priseljenci.

"Ti pogoji so pod etičnim minimumom," so za italijanske medije odkritje komentirali preiskovalci, ob tem pa opozorili, da "to ni nekaj, kar se dogaja občasno in le v določenih obratih, ampak je splošen in usklajen način proizvodnje".

V preiskovanih obratih, kjer so nastajale Diorjeve torbice, so delavci tudi spali, zato da je lahko proizvodnja tekla 24 ur na dan. Odkrili so tudi, da so bila na več delovnih strojih odstranjena varovala, da so ti delovali hitreje, posledično pa so bili seveda nevarni za uporabo.

Vse te bližnjice in kršitve so lastnikom omogočile, da so za posamezno torbico Diorju zaračunali le 53 evrov, ta model pa je Dior nato v svojih trgovinah prodajal po 2.600 evrov (medtem so ga že umaknili iz prodaje).

Italijanski preiskovalci so modno hišo Dior obdolžili, da "niso preverili dejanskih delovnih razmer in tehničnih kapacitet podjetij, ki so delala zanje", in v hčerinskem podjetju, zadolženem za proizvodnjo torbic, uvedli sodni nadzor. Modna hiša Dior, del koncerna LVMH, ki je v lasti enega najbogatejših Zemljanov Bernarda Arnaulta, pa ni predmet preiskave.

