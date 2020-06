Nesojeni štart 27. dirke Po Sloveniji

O usodi kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je lani dosegla rekordno gledanost in bi morala letos potekati med 10. in 14. junijem, smo se pogovarjali z alfo in omego dirke Po Sloveniji ter direktorjem Kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdanom Finkom.

Bogdan Fink je alfa in omega dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Če nam koronakriza ne bi povsem spremenila življenja, bi se danes morala začeti 27. dirka Po Sloveniji. V katerem delu države bi vas morali cukati za rokav, kje je bil predviden štart dirke?

V Lendavi.

Kako velik udarec je odpoved največje slovenske kolesarske dirke za slovensko kolesarstvo in Kolesarski klub Adria Mobil, ki je organizator dirke?

To je predvsem udarec za celotno slovensko kolesarstvo in promocijo Slovenije. Vemo, da so dirko prenašali tudi na Eurosportu in da smo letos načrtovali prenos dirke v kar od 130 do celo 140 držav.

Dirko smo odpovedali 20. marca. Morda se je takrat odločitev zdela nekoliko prehitra, vendar mislim, da je bila pravilna.

Zdelo se je, kot da je odpoved dirke Po Sloveniji sprožila pravi val odpovedi. Tekmovalni koledar Mednarodne kolesarske zveze bo zaživel šele avgusta.

Da, preprosti smo ugotovili, da je dirko v koronavirusnih razmerah nemogoče organizirati. Kolesarska dirka poteka na prostem, na poligonu od 800 do 900 kilometrov, to ni štadion, kjer bi lahko sprejeli varnostne ukrepe, omejili število gledalcev in podobno.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Foto: Sportida

Kako daleč ste že bili pri organizaciji? Predvidevam, da so bile trase že začrtane.

Precej daleč, trase so že bile oblikovane, tudi ekipe, ki bi na dirki nastopile, so bile znane. Med njimi je bilo od štiri do pet ekip World Toura.

Dirka bi bila letos prvič del novoustanovljene serije UCI ProSeries, kar je tik pod svetovno serijo in enako rangu dirk po Norveški, Danski, Belgiji, Nemčiji (Tour of Deutschland). Naša dirka je edina dirka iz jugovzhodnega dela Evrope, ki so jo sprejeli v to kategorijo.

Kaj bo s trasami? Bodo enake tudi prihodnje leto?

Potrudili se bomo, da jih prestavimo v leto 2021.

Foto: Sportida

Foto: Vid Ponikvar

Lahko razkrijete vsaj kakšen detajl s trase? Štart bo torej v Lendavi, cilj v Novem mestu, kaj pa vmes?

Žal ne morem razkriti ničesar, saj moramo z vsemi destinaciji, s katerimi smo že potrdili sodelovanje, opraviti nov krog pogovorov. Ne gre za to, da je to skrivnost, samo zdi se mi primerno, da se z gostitelji etap o tem še enkrat pogovorimo in jih potem razkrijemo.

Najbrž se bo tudi v njihovih proračunih kaj spremenilo.

Dejstvo je, da življenje po koronakrizi ne bo enako tistemu pred njo, predvsem kar zadeva organizacijo prireditev in sam šport.

Bi se kolesarji zapeljali čez vso Slovenijo oz. kateri del bi izpustili?

Primorsko in Koroško bi izpustili, preostali deli Slovenijo pa so vsaj za zdaj v dirko vključeni.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Sportida

Bi karavano čakalo veliko vzponov?

Niti ne, se je pa že lani izkazalo, da smo s traso, kjer so bile etape kratke in razgibane, zadeli bistvo. Zadnji dve uri etape smo dočakali izredno dinamično, tehnično zanimivo, atraktivno traso, kjer so se kolesarji neprestano menjavali v vodstvu, kar je dirko naredilo napeto do konca. To se je izkazalo za zelo dobro potezo.

Tudi naravne lepote Slovenije so v televizijskem prenosu zelo lepo prišle do izraza.

Res je, je pa to tudi eden glavnih namenov kolesarske dirke Po Sloveniji.

Ste na letošnji dirki pričakovali tudi katero od zvenečih slovenskih imen? Lani ste si ob koncu dirke zaželeli, da bi na domačo dirko spet privabili Primoža Rogliča, zmagovalca dirke Po Sloveniji v letih 2015 in 2018. Je obstajala kakšna možnost ali si je izbral drugačen koledar?

Ne Rogliča ne njegove ekipe Jumbo-Visma letos na našo dirko zagotovo ne bi bilo, saj so imeli drugačen program, smo se pa pogovarjali s Tadejem Pogačarjem oz. njegovo ekipo UAE Emirates.

Je bilo, glede na to, da se je obetalo olimpijsko leto in da ste zato morali spremeniti tudi termin dirke, težje privabiti ekipe svetovne serije?

Da. Dejstvo je, da ekipe iščejo primerne trase in primerno raven organizacije dirke, da stopnjujejo svojo formo za Tour. Dirka po Franciji in Giro sta še vedno pomembnejša kot olimpijske igre in temu se kolesarji prilagajajo

Foto: Sportida

Foto: Vid Ponikvar

Kako velik udarec je odpoved dirke za vas po finančni plati?

Določeni stroški so bili, predvsem v povezavi s kotizacijami in že opravljenim delom, a tako pač je. S tem se moramo sprijazniti, ničesar ne moremo spremeniti.

Zaradi epidemije se je v športu vse sesulo, a se počasi spet prebuja. Žal pa se prebuja bistveno počasneje, kot je ugasnilo. Hitrost prižiganja je še enkrat počasnejša kot hitrost ugašanja.