Prihodnji teden na Siol.net , prihaja spletna kolesarska oddaja Treniraj kot Tadej Pogačar . Kolesarskega asa bomo skozi 10 oddaj spremljali na njegovih treningih, predstavili različne kolesarske trase v Sloveniji, bralcem pa ponudili vrsto uporabnih nasvetov za profesionalno in rekreativno kolesarjenje. Nove oddaje si bo mogoče ogledati tudi na Planetu.

Slovenija je zelo razgibana dežela, ki ponuja nešteto možnosti za kolesarske izlete, od tistih lažjih, družinskih izletov do najbolj zahtevnih gorskih vzponov. Kolesarstvo pri nas velja za enega od najbolj priljubljenih in razširjenih športov. Zagotovo so k temu pripomogli tudi uspehi slovenskih kolesarjev, med njimi tudi Tadeja Pogačarja.

S 15. junijem tako na Siol.net prihaja edinstvena spletna kolesarska oddaja, v kateri bosta Tadej Pogačar in njegov trener Miha Koncilija predstavila trike uspešnih kolesarjev in skrivnosti tega, kako se pripraviti na prijetno rekreativno kolesarsko sezono. Športnim navdušencem bomo iz prve roke pokazali, kaj pomeni biti vrhunski športnik svetovnega formata in kaj vse se dogaja v zakulisju, preden se prižgejo luči zmagovalnega odra.

Tadeja Pogačarja bomo spremljali skozi del njegovih treningov. Predstavili bomo različne kolesarske trase po Sloveniji, dolge od 30 pa vse do 110 kilometrov, na katerih trenira tudi Tadej Pogačar. Pozabili pa ne bomo niti na družinske kolesarske trase v izmeri do 20 kilometrov. Za bolj izkušene kolesarje bomo predstavili tudi nekaj gorskih vzponov.

Kot pravi trener Miha Koncilja, se mora ujeti ogromno dejavnikov, da postaneš tako vrhunski, kot je Tadej Pogačar. Se je pa mogoče z načrtnim delom in izbiro treninga približati njegovemu delu in ob tem vsekakor napredovali. "Napredek pa je tisto, kar nas žene naprej, da postanemo še boljši. Za začetek moramo izbirati bolj ravne trase, da se navadimo položaja na kolesu, da se naša zadnjica navadi na sedež, in šele po tem, ko vidimo, da nam take trase ne delajo več težav, se lahko odpravimo na kakšno daljšo." Najpomembnejši nasvet, ki bi se ga morali držati vsi rekreativni kolesarji, je tako postopnost, je še poudaril Miha Koncilj.

Osrednje oddaje bodo spremljale tudi kratke oddaje z nasveti, v katerih bodo strokovnjaki svetovali, kako se spopasti z izzivi, ki pestijo tako rekreativne kot tudi profesionalne kolesarje.

Oddaje bomo na Siol.net objavljali tedensko, ob ponedeljkih, sredah in četrtkih, in sicer na sklopu Sportal pod zavihkom Kolesarstvo. Poleg bralcev Siol.net si bodo oddaje lahko ogledali tudi gledalci Planeta. Oddaje bodo na Siol.net spremljale tudi številne druge zanimive in uporabne vsebine o kolesarjenju, za katere bo redno skrbela ekipa športnih novinarjev Siol.net.

S projektom Treniraj kot Tadej Pogačar si na Siol.net želimo spodbuditi bralce k aktivnemu preživljanju prostega časa. Povabili jih bomo, da se tudi sami preizkusijo na kateri izmed predstavljenih kolesarskih tras in se tako potegujejo za privlačne nagrade.