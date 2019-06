Spet bi radi dočakali Primoža Rogliča #video

Organizatorji dirke Po Sloveniji so v nedeljo s sklepnim dejanjem v Novem mestu pod streho spravili še eno uspešno izvedbo kolesarske bitke za zeleno majico. "Napovedal sem rokenrol v zadnji uri in pol vsake etape in to se je tudi zgodilo," je s traso, ki je bila pred samo dirko deležna kar nekaj polemik, zadovoljen tudi direktor dirke Bogdan Fink. Želi si, da bi v atraktivnih koreografijah slovenskih navijačev ob trasi slovenske pentlje prihodnje leto spet užival tudi Primož Roglič, trenutno največji magnet slovenskega kolesarstva in dvakratni zmagovalec dirke Po Sloveniji.

Eden od tujih snemalcev, ki je snemal že vrsto kolesarskih dirk po Italiji in Franciji, je ob nedeljskem koncu dirke Po Sloveniji javno pohvalil tekmovanje. Kaj vam takšne besede pomenijo?

Zelo veliko. Lepo je povedal.

26. dirka Po Sloveniji je končana. Je breme že odpadlo z vaših ramen?

Ne še. Čaka nas še kar nekaj dela. S trase in ciljno-štartnih prostorov je treba pospraviti vse, kar kaže na znake dirke, se zahvaliti vsem sponzorjem, se počasi začeti razgledovati po novi trasi in plačati vse račune.

Bogdan Fink, direktor dirke Po Sloveniji, je že usmerjen v iskanje trase za 27. izvedbo slovenske pentlje. Foto: Vid Ponikvar

Ekipa, brez katere dirke Po Sloveniji ne bi bilo. Foto: Vid Ponikvar

Kdaj boste začeli z ogledovanjem morebitne trase in koliko je ta povezana s finančnim vložkom mest gostiteljev?

Je in ni povezana. Iščemo predvsem zanimive in tehnično zahtevne trase, saj je to tisto, kar dirko naredi še bolj zanimivo, seveda pa so pomembna tudi finančna sredstva. Vse to poskušamo zapakirati v komplet oziroma novo traso.

V letošnjem letu je bilo ogromno polemik o trasi, češ, da ni nobenega klanca in podobno, ampak še enkrat bom ponovil, dirko naredijo zanimivo kolesarji, ne trasa. Na koncu se je pokazalo, da je bila vsaka etapa zanimiva. V vsaki je bila borba. Prav nič ni bilo predvidljivega, niti zadnja etapa.

Foto: Vid Ponikvar

Poleg tega sem želel sestaviti etape, dolge največ štiri ure, toliko zdržijo vsi kolesarji, poleg tega takšna trasa ne omogoča dolgih pobegov, vse to pa dirko naredi res zanimivo.

Napovedal sem rokenrol v zadnji uri in pol in to se je tudi zgodilo. Tudi na zadnji etapi s ciljem v Novem mestu je bilo zaradi vzpona na Gorjance, ki sicer niso težki, a peti dan, če se dobro pritisne, so in marsikateri šprinter tega ni zdržal, presenečenje. Mislim, da je do cilja v prvi skupini prišlo do zdaj najmanjše število kolesarjev.

Na letošnji dirki se je lahko našel prav vsak tip kolesarja.

Foto: Sportida

Javnost si seveda želi čim več vzponov. Ko sta pred dirko na Facebooku zastavili vprašanje, kakšne trase si ljudje želijo, je bilo ogromno namigov, naj bo v traso vključen vzpon na Mangartsko sedlo ali Vršič. Nič od tega ni bilo. Koliko vpliva javnosti bi še dopustili na oblikovanje trase?

Strinjam se, nekateri imajo res dobre ideje, a večina idej je usmerjena v klance, Slovenija pa niso samo klanci.

Dirka Po Sloveniji je po svoje športno-turistična izkaznica Slovenije. Prenos dirke gre v več kot 120 držav, letos so dirko vseh pet dni predvajali na Eurosportu 1, prvi dan je bil prenos dolg kar dve uri in 25 minut in to je ogromno.

Dirka Po Sloveniji je športno-turistična izkaznica Slovenije, je prepričan Fink. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kolesarski šport daje možnost, da pokrajino predstaviš tudi drugače. Nismo vezani ne na skakalnico ne na dvorane ali štadion, smo na prostem, in to na veliki površini. Razpolagamo z 800 kilometri odra in tega nima nobena druga športna prireditev. To moramo izkoristiti.

Ko spremljaš kolesarsko dirko, si lahko v realnem času ogledaš, kakšna je država, kakšna je njena infrastruktura, kakšne so hiše, avtomobili in ljudje. Ob tem si lahko o tem ustvariš precej drugačno predstavo, kot ti jo ponujajo v potovalnih agencijah.

Kakšna je procedura obveščanja vseh krajev, skozi katere poteka dirka, da se ustrezno pripravijo? Letošnja koreografija navijačev ob progi je bila res prava paša za oči.

Destinacije, ki pristopijo k dirki, imajo možnost, da nekaj teh točk postavijo, zanje se tudi vnaprej dogovorimo in jih posnamemo.

Animacije so res fantastične, ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem krajem, ki so pristopili k projektu ne samo kot nekdo, ki vloži finančna sredstva, ampak kot partner.

Foto: Sportida

Foto: Vid Ponikvar

Opravili so ogromno vzporednega dela, od okraševanja mest do organizacije posebnih dogodkov.

Celje je na primer na dan, ko so gostili cilj etape, organiziralo dan brez avtomobila, v Rogaški Slatini so otroci na dan dirke imeli šole prost dan, tudi v Žalcu je bilo fantastično. Vsi šolarji so prišli na štart.

Veliko dela je bilo opravljenega tudi na lokalni ravni. V vseh krajih, ki so gostili štart ali cilj etape, smo pripravili novinarsko konferenco in lokalni mediji so informacije o dirki prenesli med lokalno skupnost.

Vse to ustvarja enkratno kuliso. Vsi si želimo, da gre v svet čim lepša kulisa Slovenija. Zakaj? Ker si bodo tudi v tujini, kjer spremljajo našo dirko, o nas in naši državi ustvarili pozitivno mnenje in se odločili za to, da nas obiščejo.

S sloganom Fight for Green (Boj za zeleno) - Slovenija je res zelena destinacija - in helikopterskimi posnetki, ki našo državo prikazujejo v najlepši luči, smo ustvarili super zgodbo. Marsikdo mi reče, da sploh ni vedel, da je pri nas tako lepo, pa je do kraja, ki ga je navdušil, oddaljen le 15 minut.

Foto: Vid Ponikvar

Kdaj se posnamejo panoramski posnetki iz helikopterja?

Na dan dirke ali dan prej. Razlog za to je, da v Sloveniji nimamo ustrezne opreme, zato smo odvisni od tujih izvajalcev.

Razmišljate o kakršnihkoli spremembah na dirki? Morda o uvedbi nagrade za najbolj borbenega kolesarja?

To je zanimiva ideja. Morda bi jo veljalo izvesti enkrat v prihodnje. Letos smo bili tretje leto na Eursoportu, dirka je na sporedu že 26 let. Prebijamo se, delamo, in razmišljamo o novostih. Morda tudi o dodatni rekreativni dirki, dirki z električnimi kolesi ...

Razmišljate tudi o dodajanju etap?

Mislim, da ne. Mislim, da je pet dni optimalna številka in da je štiri ure dirkanja na dan ravno prav, da so vse etape borbene in zanimive.

Zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji je Italijan Diego Ullisi. Zmagovalni oder si je delil z Italijanom Giovannijem Viscontijem in ruskim kolesarjem Aleksandrom Vlasovom. Foto: Sportida

Je bila letošnja dirka najboljša dirka Po Sloveniji?

Lani, po 25. dirki, na kateri je zmagal Primož Roglič in so bili vsi navdušeni, smo rekli, da bolje ne more biti, vendar mislim, da smo dokazali, da je dirka lahko tudi v prihodnje enako kakovostna, če ne celo boljša.

Zelo pomembno je tudi, da je dirka zelo dobro sprejeta med gledalci in mediji, tudi med tujci, predvsem pa med otroki. V vseh krajih, kjer so v animacijah ob progi nastopali otroci, se je krepil njihov pozitiven odnos do športa in kolesarstva. Ni treba, da se potem vključijo v kolesarstvo in želijo postati vrhunski kolesarji, bodo pa to dvoje vedno imeli v spominu kot nekaj pozitivnega.

Pred desetimi leti je bil naš cilj, da bi ljudje vedeli, da je tretji teden v juniju rezerviran za dirko Po Sloveniji. Prepričan sem, da zdaj že vedo.

Najbolj zvezdniška zasedba je bila na slovensdki pentlji lani, ko je dirka praznoval 25 let. Poleg Rogliča so na dirki nastopili še Rigoberto Uran, Rafal Majka, Mark Cavendish in Marcel Kittel. Foto: Vid Ponikvar

Omenili ste Rogliča. Je kakšno zagotovilo ali dogovarjanje, da bi prihodnje leto v Sloveniji spet nastopila ekipa Jumbo-Visma z našim kolesarjem na čelu?

Zagotovila ni, se pa trudimo, da se to zgodi.