Potrjeno: Pogačar bo glavno "orožje" UAE Emirates na Dirki po Franciji

Kolesarsko moštvo UAE Emirates je potrdilo, da bo na največji dirki sezone, avgustovskem Touru, stavilo na našega Tadeja Pogačarja in italijanskega veterana Fabia Aruja. Glede na to, da se slednji v zadnjih sezonah ni več približal formi iz leta 2015, ko je osvojil Dirko po Španiji, bo prvi adut arabske ekipe naš kolesarski up, ki bo sploh prvič v karieri nastopil na francoski pentlji.

Tadej Pogačar je lani navdušil z zmago na Dirki po Kaliforniji in tretjim mestom na Vuelti, ki jo je dobil Primož Roglič (Jumbo Visma). Že v začetku letošnje sezone je bilo jasno, da vodstvo moštva UAE Emirates z 21-letnim Gorenjcem resno računa tudi na največji dirki leta, Tour de France, a so se stvari nekoliko zapletle s pandemijo novega koronavirusa.

Prav Pogačar in nekaj njegovih moštvenih kolegov je imelo zaradi tega velike težave, ko so konec februarja ostali ujeti v izolaciji v Združenih arabskih emiratih, kjer je bila zaradi naglega širjenja bolezni prekinjena tudi tamkajšnja dirka.

Prihodnji teden na Siol.net prihaja spletna kolesarska oddaja Treniraj kot Tadej Pogačar. Kolesarskega asa bomo skozi deset oddaj spremljali na njegovih treningih, predstavili različne kolesarske trase v Sloveniji, bralcem pa ponudili vrsto uporabnih nasvetov za profesionalno in rekreativno kolesarjenje. Nove oddaje si bo mogoče ogledati tudi na Planetu.

Zaradi pandemije je bil močno spremenjen tudi tekmovalni koledar sezone, a največje tri dirke bodo, kot kaže, le izpeljali. Tour je načrtovan od 29. avgusta do 20. septembra, Giro od 3. do 25. oktobra, Vuelta pa od 20. oktobra do 8. novembra. V UAE Emirates so te dni potrdili jedra ekipa za vse tri preizkušnje.

Na Touru bodo, kot že rečeno, stavili na Pogačarja in Aruja, kolumbijski šprinterski zvezdnik Fernando Gaviria, ki je bil sprva prav tako načrtovan za Tour, pa se bo osredotočil na Giro, kjer se bosta za rožnato majico borila Američana pri UAE Emirates Brandon McNulty in Joe Dombrowski. Za Vuelto še ni jasno, kdo bo kapetan. "Solidarnost v ekipi je izjemna, vsi so zadovoljni s koledarjem in motivirani kot še nikoli," je za VeloNews povedal direktor moštva Mauro Gianetti.

Pogačarja bo že konec junija mogoče spremljati na slovenskih cestah, najprej na kriteriju Tadeja Pogačarja, nato še na slovenskem državnem prvenstvu.

Potrjeni kolesarji UEA Emirates za tri največje dirke: Tour de France: Fabio Aru, Tadej Pogačar, Davide Formolo, David De la Cruz, Alexander Kristoff Giro d’Italia: Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze, Sebastian Molano, Brandon McNulty, Joe Dombrowski, Valerio Conti, Diego Ulissi Vuelta España: David De la Cruz, Davide Formolo, Fabio Aru, Jasper Philipsen, Rui Costa

