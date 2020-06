V pogovoru za nizozemski magazin Helden je Chris Froome spregovoril, kako mlajši kolesarji dvigujejo letvico in da je vse težje osvajati dirke.

Njegov cilj za to sezono je petič v zgodovini v rumeni majici prikolesariti na cilj Dirke po Franciji.

Lani mu je poškodba preprečila sodelovanje na največji dirki na svetu. Po padcu na ogrevalni vožnji na kriteriju du Dauphine si je namreč poškodoval komolec in rebra; sezona se je zanj tako predčasno končala.

Tour je nato osvojil njegov moštveni kolega. A ne Geraint Thomas, temveč mladi Egan Bernal.

"Evenepoel, Pogačar in Bernal so fenomenalni"

23-letni Kolumbijec se na izkušena moštvena kolega ne misli ozirati niti letos, saj je napovedal boj za drugo zaporedno zmago.

Prav mladi kolesarji pa so mnenju Frooma tisti, ki dvigujejo raven kolesarjenja. Izpostavil je Bernala, našega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Remca Evenepoela (Deceuninck-QuickStep). Njihov prihod je zanj pomenil dodatno motivacijo: "Res je, da so se mladi dvignili in smo starejši videti kot stari možje. Evenepoel, Pogačar in Bernal so fenomenalni. Težko je verjeti, kako lahko tako funkcionirajo pri teh letih. To doživljam kot nekaj fantastičnega in je velik zagon za kolesarstvo. Za nas 'stare' je zato kolesarstvo izziv. Njihov napredek je zame motivacija, da naredim še več."

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na velike dirke se mora 35-letni Froome zaradi starosti pripravljati nekoliko drugače kot v preteklosti. Super talenti, kot jim pravi, so vse težje premagljivi. Pravi, da jim mora slediti: "Na vsakem segmentu moramo gledati na napredek – tako pri treningu kot pri prehrani. Če želimo premagati mlade kolesarje, moramo iti preko svojih meja."

Rad bi prišel v klub četverice

Ali mu bo uspelo še petič osvojiti Tour, bomo morda videli letos, ko ga bodo skušali spraviti pod streho med 29. avgustom in 20. septembrom. Če bi še petič zmagal, bi prišel v klub največjih junakov Toura, ki so prav tolikokrat osvojili tritedensko kolesarsko pentljo – Jacques Anquetil (Fra), Eddy Merckx (Bel), Bernard Hinault (Fra) in Mihuel Indurain (Špa).

Leta 2017 mu je uspelo četrtič osvojiti Dirko po Franciji. Foto: Reuters

"Naredil bom vse, da bom prišel na raven kolesarjenja, na kateri sem bil. Želje je neizmerna. V glavi sem svež. Veliko željo imam po zmagi. Tour de France je daleč največji izziv. Peta zmaga bi bila unikatna," pravi član Team Ineos, ki ga najprej čaka interni boj v ekipi za prevzem kapetanskega traku. Rumena majica namreč zanima tudi Bernala in Thomasa. Pojavile so se celo govorice, da bi lahko med sezono zamenjal moštvo, vendar so te za zdaj potihnile.