Najboljši slovenski kolesarji so trenirali skupaj

Slovenska kolesarska reprezentanca je pod vodstvom selektorja Andreja Hauptmana opravila skupni trening v okviru sredinega svetovnega dneva kolesarstva. Opravili so vzdržljivostni trening, selektor pa je poudaril, da so reprezentanti, na čelu s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, zdravi in v dobri formi.