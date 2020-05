Kolesarji trepetajo: ponovno bodo testirali vzorce s Toura 2017

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je po razkritjih doslej še neznanih substanc v operaciji Aderlass – ta se je na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu v avstrijskem Seefeldu osredotočila najprej na oskrbovance nemškega zdravnika Marka Schmidta, kasneje pa zajela tudi športnike iz drugih disciplin - zahtevala ponovno testiranje vzorcev kolesarjev, ki so nastopili na dirki po Franciji v letih 2016 in 2017. Kolesarska antidopinška fundacija (CADF) bo zdaj najprej ponovno preverila vzorce s Toura 2017.

Nove metode, nova testiranja

Mediji ne poročajo, za katero substanco gre, piše se le o tem, da je bila ustvarjena v ZDA, a z današnjimi laboratorijskimi metodami jo je mogoče zaznati, medtem ko to pred tremi leti še ni bilo izvedljivo. "Na podlagi novih dokazov smo že identificirali relevantne vzorce in že opravili prve analize, nadaljnjih komentarjev pa se bomo vzdržali," so v sporočili za javnost zapisali v CADF, ki za ponovno testiranje uporablja protidopinška laboratorija v Seibersdorfu v Avstriji in Kölnu v Nemčiji, poroča spletna stran Cycling Weekly.

"V letih 2016 in 2017 je bilo v uporabi nekaj prepovedanih substanc, ki jih ni bilo mogoče kupiti na farmacevtskem trgu in ki jih v laboratorijih še ni bilo mogoče optimalno zaznati. Z novimi metodami jih lahko," pa je za Het Nieewsblad povedal Peter Van Eenoo iz protidopinškega laboratorija v Gentu.

Tudi Slovenci niso nedolžni

Operacija Aderlass je sicer razkrila šest profesionalnih kolesarjev, ki so si pomagali s krvnim dopingom, med njimi tudi Slovenca Kristijana Korena, ki ga je njegova ekipa Bahrain Merida odstranila z lanskega Gira in nato suspendirala. Koren prestaja dveletno prepoved tekmovanja, protidopinška pravila pa je kršil leta 2015, še kot član moštva Cannondale Garmin. Nečednih poslov sta bila osumljena tudi Borut Božič, eden od športnih direktorjev bahrajnskega moštva, v preiskavi je še Milan Eržen, eden glavnih mož v ekipi Bahrain Merida.

Tour je leta 2017 dobil Britanec Chris Froome, pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom in Francozom Romainom Bardetom. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 38. mestu, Jani Brajkovič pa je bil 45. Leto prej je na francoski pentlji prav tako slavil Froome, drugi je bil Bardet, tretji pa Kolumbijec Nairo Quintana. Najboljši Slovenec je bil Jan Polanc na 54. mestu.

