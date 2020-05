Čeprav ga je javno ponižal, mu je oprostil #video

Lance Armstrong je grozil italijanskemu kolesarju Filippu Simeoniju in ga javno ponižal, a mu je ta to pripravljen oprostiti. "Vsak si zasluži drugo priložnost, tudi Armstrong," pravi.

Ena od zgodb, ki se je loteva najnovejši dokumentarec ameriške televizije ESPN o kolesarju Lanceu Armstrongu s preprostim naslovom LANCE, se osredotoča tudi na konflikten odnos med Armstrongom in italijanskim kolesarjem Filippom Simenonijem. Ta je leta 2002 pričal proti kontroverznemu zdravniku Micheleju Ferrariju, ki je (med drugim tudi) Armstrongu svetoval pri uporabi prepovedanih sredstev, Armstrong pa mu je na Dirki po Franciji leta 2004 grozil in ga javno ponižal.

Razvpita poteza Lancea Armstronga na Dirki po Franciji leta 2004 je bila javna grožnja vsakomur, ki bi prekršil nenapisano "omerto", zavezo med kolesarji:

Armstrong je v dokumentarcu potrdil, da je Simeonija leta 2013 obiskal v Italiji ter se mu za izrečeno in storjeno tudi opravičil.

To je v pogovoru za italijanski časopis Il Giornale potrdil tudi Simeone.

"Res je, Lance Armstrong je v Italijo pripotoval iz Teksasa izključno zato, da se srečava in pogovoriva na štiri oči. Poklical me je po telefonu in dogovorila sva se za srečanje v Rimu. Z mano sta bila tudi novinar časopisa Gazzetta dello Sport Pier Bergonzi in prevajalec, Armstrong pa je s seboj pripeljal prijatelja," se je spominjal 48-letni italijanski kolesar.

Armstrong o treningih pod okriljem dr. Ferrarija:

"Pogovarjala sva se več kot eno uro. Večino časa sem poslušal njegova opravičila, bila so srčna in iskrena, pa tudi sam sem mu pojasnil svojo plat zgodbe, opisal muke, jezo in bolečino, ki mi jo je povzročil," je razkril Simeone, ki je v 90. letih prav tako kot Armstrong sodeloval s Ferrarijem. Ko je začel javno govoriti o Ferarrijevih nečednostih, ga je Armstrong označi za lažnivca, Simeoni pa je zoper Američana vložil tožbo zaradi klevetanja.

Italijan je pozneje razkril, kaj točno mu je Armstrong očital na francoski pentlji. "Storil si veliko napako. Ne bi smel pričati proti dr. Ferrariju, prav tako ne bi smel proti meni vložiti tožbe zaradi klevetanja. Sam nimam nobenih težav, imam čas in denar in lahko te uničim, kadarkoli to želim," mu je dal vedeti Američan.

Filippo Simeoni je največji uspeh dosegel na Dirki po Španiji, kjer je vknjižil dve etapni zmagi, bil pa je tudi italijanski državni prvak v cestni preizkušnji. Foto: Reuters

"Armstrong je izgubil svoj ugled, kar je bila najlepša in najbolj dragocena stvar, ki jo je imel"

Kot je Simeoni razkril v pogovoru za prej omenjeni časopis, mu je pogovor z Armstrongom leta 2013 sicer pomagal, da se je znebil številnih strahov, ki so ga spremljali zadnja leta, a je še vedno potreboval kar nekaj časa, da je zbral dovolj moči ter o tej temi lahko spregovoril umirjeno in s primerno distanco.

Foto: Reuters

Armstronga je opisal kot izredno močno in mogočno osebnost, česar si morda nekdo, ki ne prihaja iz sveta kolesarstva, ne bi mogel niti predstavljati. "Bil je izredno fizično močan, a najbolj odločilna je bila njegova glava," je dejal in poudaril, da je Američan na poti do slave naredil ogromno napak.

"Izgubil je svoj ugled, kar je bila najlepša in najbolj dragocena stvar, ki jo je imel. Razblinil je sanje številnih bolnikov z rakom, ki so ga povzdignili do legende," je dejal Simeoni in spomnil na fundacijo Lifestrong. To je Armstrong, tudi sam eden od tistih, ki so premagali raka, ustanovil z namenom zbiranja sredstev za boj proti raku.

18. etapa Dirke po Franciji 2004:

"Želel me je javno ponižati, kar mu je tudi uspelo"

Kar zadeva dogajanje na 18. etapi Toura leta 2004, ko je Armstrong Simeoniju želel preprečiti pobeg na etapi, pa je dejal, da mu je Armstrong z javnim ponižanjem želel dati lekcijo. "Želel me je javno ponižati, kar mu je tudi uspelo."

A kljub vsemu Simeoni čuti, da je čas za odpuščanje grehov.

"Armstrong je delal napake, priznal je svoje grehe in jih odplačal. Prav je, da obrne novo stran," je prepričan Simeoni. "Plačal je svojo ceno in vsak človek si zasluži drugo priložnost. Ostal je brez vseh sedmih zmag na Touru, a vsak, ki se ukvarja s kolesarstvom, ve, da je še vedno on tisti, ki je zmagal. Verjetno bi zmagal tudi brez pomoči dopinga, a bi se za to moral precej bolj potruditi."

Na vprašanje novinarja časopisa Il Giornale, ali bi tudi preostali kolesarji, ki so zaradi kršitve pravil dobili dosmrtno prepoved delovanja v športu, morali dobiti drugo priložnost, je odgovoril pritrdilno. "Da, zakaj ne? Vsi so del istega kolesarskega sveta. Tisto so bili grozni časi – zelo težki in zapleteni. A zdaj so vsi kršitelji sankcionirani in čas je, da obrnemo novo stran. Vsak si zasluži drugo priložnost, celo ljudje, kot je Armstrong," je sklenil Simeoni, državni prvak leta 2008 in dvakratni etapni zmagovalec Dirke po Španiji.