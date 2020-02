Švicarski kolesar Lang priznal zlorabo dopinga: Goljufal sem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji švicarski kolesar Pirmin Lang je priznal, da je bil del mednarodne dopinške operacije, ki so jo odkrili lani. "Skozi profesionalno kariero sem goljufal," je prek Twitterja priznal nekdanji profesionalec švicarske ekipe IAM Cycling, ki v karieri ni imel večjih uspehov, še največjega je dosegel leta 2014, ko je nastopil na Vuelti.

Lang je priznal, da je uporabljal krvni doping, ki mu ga je dostavljal zdravnik Mark Schmidt, čigar nečednosti so odkrili na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu, afero so pozneje poimenovali Aderlass.

Seefeld je bil le končna stopnica daljše preiskave, v kateri so zdravniku očitali in mu dokazali omogočanje krvnega dopinga. Že med tekmovanjem so priprli četverico udeležencev SP, pozneje pa je bilo razkritih še veliko več imen vpletenih.

Lang se je upokojil leta 2017 kot član ekipe Roth-Akros, pozneje pa je sodeloval pri švicarski zvezi oziroma razvoju mladih kolesarjev. Zaradi afere je že sporočil, da s tega mesta odstopa.

Preberite še: